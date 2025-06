De hoogtepunten in het leven van tophockyster Emma Reijnen buitelen over elkaar heen. De afgelopen jaren werd ze met 'Jong Oranje' wereld- én Europees kampioen. Dat laatste toernooi was ze aanvoerder. Inmiddels heeft de 21-jarige speelster van Den Bosch ook al gedebuteerd voor het grote Oranje én heeft ze een relatie met een collega en clubgenoot.

Reijnen werd door ploeggenote Pien Sanders meegenomen naar de podcast Over de Top van voormalig topvolleybalsters Laura Dijkema, Maret Grothues en Myrthe Schoot. Daar werd eerst het liefdesleven van Sanders besproken, want daar is nogal wat in gebeurd het afgelopen jaar. Daarna kon Reijnen niet achterblijven en kwam ze met 'nieuws'. "Ik heb ook een relatie ja", zei ze. Dat werd met veel gejoel ontvangen.

Liefdesleven tophockeyster Pien Sanders lag ineens op straat: 'Doe effe normaal' Het privéleven van tophockeyster Pien Sanders (27) lag het afgelopen jaar meer dan ooit onder een vergrootglas en daar had ze veel moeite mee. De speelster van HC Den Bosch en de Nederlandse hockeyploeg was jarenlang samen met collega-hockeyer Thijs van Dam, zou zelfs met hem gaan trouwen, maar na de Olympische Spelen van 2024 in Parijs zetten ze samen een punt achter hun relatie. Vervolgens werd ze verliefd op topvoetbalster Jill Roord.

'Het is wel nog pril'

"Oeeehhh een primeurtje", kirde Sanders van plezier. "Het is een hockeyer", begon Reijnen nog voorzichtig. De andere podcastgasten merkten wat ongemak en zeiden meteen dat ze er niets over hoefde te zeggen als ze dat niet wilde. "Oh jawel hoor. Ik heb nu zo'n twee maanden een relatie met Koen." Koen wie?, werd meteen gevraagd. "Koen Bijen. Dus ja, dat is heel leuk. Maar wel nog pril."

Nederlandse volleybalsters boos na 'seksistische opmerkingen': 'Alsof ik botergeil op dat veld sta' Laura Dijkema kan zich nog boos maken over 'seksistische opmerkingen' van vaak mannelijke fans tijdens haar volleybalwedstrijden. De ex-international van TeamNL windt zich in de podcast Over de Top flink op over dergelijke gebeurtenissen in haar carrière.

'We begrijpen elkaar heel goed'

Bijen is een teamgenoot bij HC Den Bosch en collega-international van Oranje. Hij is vijf jaar ouder dan Reijnen en was erbij toen de Nederlandse hockeymannen vorig jaar zomer in Parijs olympisch goud pakten. "Het is officieel en ook een topsporter dus. We begrijpen elkaar heel goed, dus dat is makkelijk. Hij speelt bij Den Bosch ook, dus dat is leuk. Dan zie je elkaar door het drukke schema heen alsnog veel."

'Het is heel cute'

Sanders, die met Reijnen in een team zit bij Den Bosch, ziet het verliefde stel dus ook veel. "Het is heel cute (schattig, red.). Zitten we te eten, komt-ie even bij d'r. Dan zitten wij het te aanschouwen met z'n allen." Dat is voor Reijnen soms ook 'ongemakkelijk', zo ondervindt ze. "Het is geen prela (een afkorting van een 'pre-relatie', red.) meer, maar een rela (afkorting voor relatie, red.) dus, doe je goed!", roept één van de ex-topvolleybalsters uit.