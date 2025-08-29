Een stunt van formaat op het WK volleybal in Thailand. Daar hebben de Nederlandse volleybalvrouwen met 3-2 in sets gewonnen van regerend wereldkampioen Servië.

Het team van bondscoach Felix Koslowski won in Bangkok met 3-2 van regerend wereldkampioen Servië: 27-25 26-24 22-25 20-25 15-11. Servië, dat de laatste twee WK's in 2018 en 2022 won, miste de geblesseerde sterspeelster Tijana Boskovic. Toch waren zij op voorhand favoriet in de confrontatie met Oranje. Zeker omdat het vorige maand nog 0-3 werd.

Oranje recht de rug

In de topper won Oranje de eerste twee sets. Dat deed Nederland nadat ze beide keren op achterstand stonden. In set 1 was het 19-22 en werd het uiteindelijk nog 27-25. Even later was het 10-14 en won Oranje nog met 26-24. Toch knokte de regerend wereldkampioen zich terug tot 2-2 in sets (22-25 en 20-25).

Dus kwam er een beslissende - kortere - vijfde set. Daar lieten de Nederlandse volleybalsters zien over een uitstekende mentaliteit te beschikken. In het begin ging het gelijk op, maar daarna sloeg Oranje een gaatje naar 8-4. Uiteindelijk maakte aanvoerster Nina Daalderop het winnende punt. Zij, Elles Dambrink en Marrit Jasper waren de topscorers voor Nederland.

Wereldsterren in Bangkok

Oranje treft in de kwartfinales Japan of Thailand. De ploeg van bondscoach Koslowski zit er lekker in, de laatste vier wedstrijden werden gewonnen. Door de zege tegen Servië mogen ze zich melden in de kwartfinales, waarmee het toernooi al is geslaagd. Ook voor de fans betekent het goed nieuws; zij zijn helemaal weg van de Nederlandse speelsters.

"Het is echt niet normaal. Voor en na alle trainingen en wedstrijden staan de fans te wachten bij de hal. En dan krijgen we allerlei cadeautjes. Zó ontzettend lief. Nog nooit meegemaakt, zoiets", zei Britt Bongaerts in een interview met het Algemeen Dagblad.