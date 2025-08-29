Een WK spelen is leuk, maar wat de Nederlandse volleybalsters in Thailand meemaken is wel heel bijzonder. Ze worden namelijk overspoeld met cadeautjes door de Thaise bevolking.

Dat vertelt Britt Bongaerts in een interview met het Algemeen Dagblad. "Het is echt niet normaal. Voor en na alle trainingen en wedstrijden staan de fans te wachten bij de hal. En dan krijgen we allerlei cadeautjes. Zó ontzettend lief. Nog nooit meegemaakt, zoiets."

Luxe parfum van Chanel. Vers fruit en Thaise snacks. Knuffelolifantjes. Haarspeldjes met haar naam erop. Fotolijstjes met getekende portretten van haarzelf. Tientallen 3D-figuurtjes. Het is slechts een greep uit de cadeautjes die Bongaerts heeft gekregen.

Warm onthaal

Ook in de lobby van het spelershotel wordt ze vaak enthousiast onthaald. Het gaat om Thaise volleybalfans, al zijn er volgens Bongaerts ook supporters speciaal uit Hongkong overgekomen. En die pakken het heel serieus aan.

Veel van de cadeaus zijn tot in detail gepersonaliseerd, vertelt Bongaerts. "Ze volgen ons waarschijnlijk al sinds we hier in 2023 speelden voor de Volleybal Nations League. En ergens hebben ze in de tussentijd mijn hond voorbij zien komen en die nagemaakt. Zo heb ik ook een poppetje gekregen, waarop ik in het shirt van mijn Turkse club (Galatasaray red.) sta."

Niet verwacht

Bongaerts wist dat volleybal populair was is Thailand, maar dit had ze niet verwacht. "Ik was me er niet van bewust dat we fans hebben die zo goed op de hoogte zijn. Op sociale media zag ik dat het bij andere landen ook gebeurt, al is het ene land populairder dan het andere."

De Nederlanders namen het op dinsdag op tegen het gastland, en de sfeer in het uitverkochte stadion in Bangkok was heel bijzonder. "Vooral lange rally’s vonden ze mooi. En niet alleen als Thailand het punt won. De Thai zijn heel lief en enthousiast", zo vertelt Bongaerts erover.

Nederland trok het duel met 16-14 naar zich toe en verzekerde zich daarmee van de poulewinst. Vrijdagmiddag wacht een ontmoeting met regerend wereldkampioen Servië.