Alexander Brouwer sprak zich flink uit voorafgaand aan de EK beachvolleybal. Voor minder dan een medaille nam hij geen genoegen. Met nieuwe partner Steven van de Velde, die een veelbesproken verleden heeft, knokte hij zich knap terug en haalden ze hun doelstelling in Düsseldorf.

Alexander Brouwer en Steven van de Velde hebben ten koste van hun landgenoten Stefan Boermans en Yorick de Groot de bronzen medaille gewonnen op het EK beachvolleybal. Brouwer en Van de Velde werkten in de tweede set in Düsseldorf drie matchpoints weg en waren in de beslissende set de sterkste: 11-21, 26-24, 15-13.

Nieuwe partners

De 35-jarige Brouwer en de vijf jaar jongere Van de Velde zijn sinds dit jaar een duo en hebben hun eerste belangrijke medaille binnen. Van de Velde werd vorig jaar op het EK in eigen land al derde met zijn vorige partner Matthew Immers. Voor Brouwer, die jarenlang met Robert Meeuwsen samenspeelde, was het zijn tweede EK-medaille, na ook al brons in 2017. Dat duo werd wel al eens wereldkampioen in 2013.

Nederlandse troostfinale

Brouwer en Van de Velde waren in de troostfinale terechtgekomen na een nederlaag tegen voormalig olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Sørum uit Noorwegen. Het Nederlandse duo was als achttiende geplaatst. Boermans en De Groot verloren in de halve finales van regerend olympisch kampioenen David Ahman en Jonatan Hellvig uit Zweden.

Roerig jaar

Van de Velde beleefde een roerig jaar. Rondom de Olympische Spelen in Parijs vorig jaar kwam een oude rechtszaak tegen hem weer bovendrijven. In 2016 werd hij in Engeland veroordeeld voor seks met een minderjarige en kreeg hij een gevangenisstraf van vier jaar. Na één jaar brommen kwam hij weer vrij en kon hij zich weer richten op het beachvolleybal. Dat werd hem internationaal echter wel flink nagedragen.

Uitgefloten

Internationale media buitelden over elkaar heen toen hij naar de Spelen mocht en in Parijs zelf werden hij en Immers constant uitgefloten door het opgehitste publiek. Ze vielen buiten de prijzen en Van de Velde gaf geen interviews. Hij dook weer in de vergetelheid en werkte zich de afgelopen maanden met nieuwe partner Brouwer op naar een nieuw hoogtepunt: het winnen van Europees brons in Düsseldorf.