Openhartige ex-topvolleybalster deelt extreem verdrietig nieuws: 'Waarom moet dit ons overkomen?'

Ex-topvolleybalster Robin de Kruijf is met haar partner Ben door een vreselijke periode gegaan. De 34-jarige Nederlandse woont met hem in Australië en ze was al vergevorderd in haar zwangerschap van hun eerste kindje, toen het plotseling helemaal mis ging. Vlak na haar eigen verjaardag was er ineens geen hartslag meer bij het baby'tje in haar buik.

De Kruijf, die met oud-volleybalinternationals Laura Dijkema, Maret Grothues en Myrthe Schoot de podcast Over de Top maakt, verscheen een maand na de extreem verdrietige dagen weer in een aflevering om haar verhaal te doen. "Ik was er niet op voorbereid hoe zwaar het was om weer thuis te komen. We hadden met een baby naar buiten moeten lopen en niet met een kistje", beschrijft De Kruijf haar gevoel.

'We zagen het meteen'

De ex-topspeelster vertelt openhartig over de periode. Het begon op de dag van haar 34ste verjaardag, op 5 mei. Maar vooral een dag later voelde ze de baby in haar buik minder bewegen. Ze ging met haar geliefde naar het ziekenhuis, waar verpleegsters wat tests uitvoerden 'voor haar eigen gemoedsrust'. In tests voorgaand aan die dag was ze gezond en was er geen reden voor paniek. Maar bij de echo zagen ze het meteen. "Normaal zie je meteen het hartje pompen, maar Ben en ik zagen meteen dat het hartje er niet was."

'Toen bleek dat ze was overleden'

Wat volgde was een reeks aan gebeurtenissen, tests en gesprekken. "De verpleegsters raceten de kamer uit, een tweede teken dat het niet oké was. Er kwam een verloskundige bij om meer tests te doen. Toen bleek dat ze (het baby'tje, red.) was overleden. Het gebeurt niet heel vaak en ze komen er meestal niet achter waarom het gebeurt. Het overkomt ook baby's die al geboren zijn en ineens overlijden. Dat kan ook in de baarmoeder gebeuren."

'We hadden ons er zo op verheugd'

In het Australische ziekenhuis (partner Ben is Australiër en ze wonen daar samen) gingen de twee een heel proces door. "We hadden ons er zo op verheugd om ouders te worden. Het kinderkamertje was al klaar. Ik begon al steeds meer bewegingen te voelen, dus het werd steeds echter. En opeens was het er niet meer. Dan bedenk je ook niet dat je nog moet bevallen, want ze moet er wel uit. We wilden niet te lang wachten, want dan hebben we het maar achter de rug."

'Willen we dat wel?'

7 mei werd de dag dat het overleden kindje alsnog geboren moest worden. "Dan denk je dat het nóg rotter gaat worden. Je hebt dan én de pijn van de bevalling én je gaat een levenloos lichaampje zien. Willen we dat wel? Willen we haar wel zien? Maar we zijn zo blij dat we haar gezien en vastgehouden hebben. Gek genoeg was het toch een mooie en magische dag, hoe vreemd dat misschien ook klinkt."

Naam van het kindje

De bevalling was 'niet fijn', geeft De Kruijf toe. Maar ze heeft veel respect gekregen voor vrouwen en moeders die het al eens eerder hebben gedaan. Ze zou het ook zo nog tien keer doen om er een baby uit te laten komen. "We kijken er nog steeds op terug dat het magisch was om natuurlijk te bevallen. Om haar vast te houden en gezien te hebben..." Vervolgens onthult De Kruijf de naam van hun doodgeboren kindje. "Marley Cousins."

'Het is zo bijzonder'

De vraag was nog heel even of ze die naam dan niet wilden bewaren voor een toekomstig kindje. "Maar we praatten al over haar als Marley. Het voelde verkeerd om haar niet die naam te geven. Daar zijn we allebei heel erg blij om. Ze was zo klein en fragiel. Ze had mijn neus en het haar van Ben. Ze had ook Bens voeten en was ook al heel lang. Het is zo bijzonder om je eigen kenmerken te zien in zo'n klein hummeltje."

i Robin de Kruijf deelt extreem verdrietig nieuws in de nieuwe aflevering van de podcast Over de Top. ©Instagram Robin de Kruijf

'Waarom moet dit ons overkomen?'

Na dat hele traject kwamen de emoties en heeft ze 'natuurlijk veel gejankt'. "De herinnering blijft mooi en bijzonder en we voelen ons wel als ouder. Het is heel verdrietig, we hadden haar heel veel meer gegund. Natuurlijk denk je ook: 'Waarom moet dit ons overkomen? Waar is het misgegaan?' Ze leek zo perfect. Maar zo is het leven, er gebeuren zulke rotdingen. We hadden er niks aan kunnen doen."

'Het verandert de situatie niet'

Het lichaampje wordt nog onderzocht op afwijkingen of redenen waarom het niet is volgroeid. Maar De Kruijf heeft er vrede mee als de oorzaak niet boven tafel komt, zoals zo vaak het geval is. "Het verandert de situatie niet. Haar lichaam was er dan gewoon niet klaar voor." De vriendinnen en ex-collega's van Oranje spreken hun waardering en bewondering uit over hoe krachtig De Kruijf haar verhaal deelt.