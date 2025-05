Oranje-volleybalsters nemen het er samen van op zonovergoten vakantie: 'Genoten!'

Volleybalsters Marrit Jasper en Britt Bongaerts genieten van hun sportvrije weken. De Oranje-speelsters vertrokken samen naar Portugal. En dat leverde mooie plaatjes op.

Jasper en Bongaerts kennen elkaar uit het Nederlands team, maar spelen niet eens clubcompetitie in hetzelfde land. De 29-jarige Jasper maakte recent bekend haar contract te verlengen in Polen bij KS DevelopRes Rzeszów. Bongaerts speelt daarentegen voor Galatasaray in Turkije.

De topvolleyballsters hebben dan ook een vakantie verdiend. Ze vertrokken samen naar het zonnige Porto, in Portugal. "Holiday dumpie", schrijft Jasper op haar Instagram, referent aan de vele foto's die ze plaatst.

Te zien is hoe Bongaerts en Jasper samen verschillende uitjes ondernemen. Ze gingen surfen, zaten aan de wijn, genoten van een heerlijke cocktail en struinde verschillende marktjes af. "Genoten", reageert Bongaerts op de post. Ze zet er hartjes-emoji's bij.

Nederland

In 2025 staan er twee grote toernooien op het programma voor het Nederlands volleybalteam: de Volleybal Nations League en het WK volleybal. In juni begint de Volleybal Nations League. Er worden verschillende wedstrijden gespeeld in Canada, Servië én Nederland. Van 9 juli tot en met 13 juli speelt Nederland in Apeldoorn tegen Turkije, België, Tsjechië en Italië.

Het belangrijkste toernooi van het jaar wordt aan het einde van de zomer gehouden. Het WK volleybal s taat van 22 augustus tot 7 september op het programma. Nederland speelt in de poulefase tegen Egypte, Thailand en Zweden. Het toernooi wordt gehouden in de hoofdstad van Thailand, Bangkok.

Jasper en Bongaerts zullen belangrijke waarden zijn tijdens die toernooien. De topvolleybalsters behoren al jarenlang tot het Nederlands team.