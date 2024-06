Oranje-volleybalsters schitteren in vrije tijd op Ibiza en in Griekenland: 'Spetter'

De Nederlandse volleybalsters staan volgende maand op de Olympische Spelen, maar op dit moment genieten ze nog van een welverdiende vakantie. Onder meer Britt Bongaerts, Maret Grothues, Nika Daalderop en Laura Dijkema zitten lekker in de zon.

Oranje staat op de Spelen in Parijs op 29 juli in het eerste duel tegenover Turkije. Daarna volgen wedstrijden met Italië en de Dominicaanse Republiek voor de kwartfinale op het programma staat. Op 11 augustus staat de finale op het programma. Het definitieve ticket werd twee weken geleden binnengesleept.

Om fit en fris aan de start te staan, hebben verschillende speelsters besloten nog even van de zon te gaan genieten. Zo zagen we Dijkema vorige week nog met Daalderop in Italië en nu met Grothues op Ibiza. Britt Bongaerts zit in Griekenland, net als Hester Jasper.

Enthousiaste reacties

De dames volgen elkaar ook op afstand, zo blijkt uit de vele enthousiaste reacties die ze op elkaars foto's geven. Zo noemt Marrit Jasper collega Daalderop een 'spetter'. Ook de fans kunnen de zomerse beelden waarderen. Bekijk hieronder de posts van de volleybalinternationals.

Vierde in Rio

De Oranje-volleybalsters waren in 1992 voor het eerst aanwezig bij de Olympische Spelen. In Barcelona werden ze zesde. Vier jaar later eindigden de Oranjevrouwen in Atlanta, waar de mannen goud veroverden, op de vijfde plaats. In 2016 werd de hoogste klassering op de Olympische Spelen behaald toen Nederland vierde werd in Rio de Janeiro.

Van de huidige Oranje-selectie waren alleen Anne Buijs, Laura Dijkema en Celeste Plak er ook bij in Rio.