Het privéleven van tophockeyster Pien Sanders (27) lag het afgelopen jaar meer dan ooit onder een vergrootglas en daar had ze veel moeite mee. De speelster van HC Den Bosch en de Nederlandse hockeyploeg was jarenlang samen met collega-hockeyer Thijs van Dam, zou zelfs met hem gaan trouwen, maar na de Olympische Spelen van 2024 in Parijs zetten ze samen een punt achter hun relatie. Vervolgens werd ze verliefd op topvoetbalster Jill Roord.

"Er is het één en ander gebeurd in mijn privéleven en ik heb er allemaal veel over nagedacht", doet Sanders uit de doeken in de podcast Over de Top. Daar is ze te gast bij voormalig topvolleybalsters Maret Grothues, Laura Dijkema en Myrthe Schoot. "Ik wist wel: 'Dit wordt even shocking voor de hele wereld'. Nouja, dat is ook overdreven. Voor de hele hockeywereld", doelt ze op het einde van haar relatie met Van Dam.

'Dat was niet heel leuk'

Maar hoe dat verhaal vervolgens als een lopend vuurtje door Nederland ging, vond ze 'wel heel extreem'. "We hadden een appje gestuurd naar de teams die dicht om ons heen stonden. Wat er gebeurd was en hoe het verhaal was. Tussen die appjes van mij en hem naar onze teams zaten vijf minuten, maar in die tijd wisten veel meer mensen het al dan alleen het eerste team dat dat appje kreeg. Dat was niet heel leuk."

'Doe effe normaal'

Gelukkig, zegt Sanders, wisten zij en Van Dam hoe het verhaal precies zat. "Laat ze lekker lullen", vond ze. Een paar maanden nadat het uitging met de tophockeyer, werd Sanders gespot met haar nieuwe liefde. Met Oranje-voetbalster Jill Roord is ze inmiddels alweer een half jaar samen. "Dat stond het eerst op een juice-channel. Doe effe normaal, we zijn gewoon sporters. Ik ben niet één of andere BN'er."

'We schaamden ons een beetje'

Ze geeft aan dat zij en Roord dat allebei 'heel heftig' vonden. "We schaamden ons bijna dat we samen op zo'n juice-channel stonden, want daar wil je eigenlijk helemaal niet op staan. Maar het (dat ze een relatie hadden, red.) was geen geheim, dat was het belangrijkst. In mijn omgeving wist iedereen het al en dus hebben we niemand geshoqueerd. Daardoor kon ik er uiteindelijk ook wel om lachen. Als je verliefd bent, ben je verliefd. Daar kan ik ook vrij weinig aan doen. Ik vind het heel leuk en we zijn samen aan het genieten."