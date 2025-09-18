De WK atletiek zijn in volle gang en elke topatleet heeft wel een bijzonder verhaal. Dat de Oostenrijkse Caroline Bredlinger in actie komt in Tokio, mag een klein wonder heten. De 24-jarige maakte als tiener namelijk een traumatische ervaring mee.

Voor de atlete, die in actie komt op de 800 meter, veranderde haar leven toen ze dertien jaar oud was. Ze werd namelijk neergeschoten door een dronken man. Het gevolg? Een lichaam met liefst 24 kogelgaten in haar lichaam.

Neergeschoten als tiener

Het incident vond plaats op 31 oktober 2014. Ze was als dertienjarige met wat vrienden op stap in een Oostenrijks dorpje, toen het helemaal misging. In gesprek met het Oostenrijkse Kurier blikt Bredlinger terug op die vreselijke avond. "Op een gegeven moment viel ik om met een soort pijn in mijn villen die ik nog nooit eerder had gevoeld." De helse pijn bleek veroorzaakt te zijn door een kogel die haar zenuwen hard geraakt. "Ik lag op de grond te huilen en we wisten niet wat er was gebeurd."

Dronken man de dader

Even later werd duidleijk wat er precies aan de hand was. Een dronken man bleek in het wilde weg te hebben geschoten en de atlete, destijds nog maar een kind, te hebben geraakt. Ze hield er als 'souvinier' maar liefst 24 kogelstukken in haar lichaam aan over. Die zitten er nu nog steeds. "De artsen vonden dat er een grote risico was om iets te beschadigen dat er nog intact was, door te proberen het te verwijderen. Daarom besloten ze het te laten zitten."

De gevolgen zijn nog altijd merkbaar. Als ze lange tijd zit merkt ze dat haar linkerkant van haar lichaam anders aanvoelt dan haar rechterzijde. "Mijn linkerbeen is nog steeds zwakker dan haar rechterbeen."

Moeilijke serie

Ondanks het bizarre ongeluk kwam er dit jaar een droom uit voor Bredlinger. Ze staatvoor het eerst op een WK atletiek. Een favoriet voor de medailles of zelfs een finaleplaats is ze niet. Ze hoopt op een plek in de halve finale, maar moet daar op het allerbest zijn. Ze loopt namelijk in een moeilijke serie, met onder meer olympisch kampioene Keely Hodgkinson.