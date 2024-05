Volleybalsters mogen ondanks nederlaag tegen topland Turkije blijven hopen op de Olympische Spelen

De Nederlandse volleybalsters hebben tijdens de Nations League met 3-1 verloren van gastland Turkije. Oranje knokte voor wat het waard was, maar ging toch ten onder tegen de nummer één van de wereld. Met een overwinning had Nederland een grote stap naar de Olympische Spelen gezet.

Nederland is virtueel zeker van de Olympische Spelen, maar moet dan wel de huidige positie op de wereldranglijst zien vast te houden. De twaalf groepswedstrijden in de Nations League zijn de laatste duels die daarvoor meetellen. Oranje won dinsdag het eerste duel tegen Bulgarije met 3-0, maar wist dat het donderdag een stuk zwaarder zou worden.

Ingewikkelde Nations League moet Nederlandse volleybalteams aan ticket voor Olympische Spelen helpen Het is nog maar twee maanden tot de Olympische Spelen in Parijs van start gaan, maar het is nog niet bij alle sporten bekend wie er in Frankrijk precies gaan strijden om de medailles. Volleybal is een van die sporten en de Nederlandse mannen én vrouwen kunnen zich allebei nog plaatsen.

Grote stap naar Parijs mogelijk

Er lag voor Nederland weinig druk op het duel, want Turkije voert de wereldranglijst aan en Nederland staat tiende. Een nederlaag tegen een goed team kost weinig punten op de ranglijst, terwijl een overwinning tegen een land met een hogere ranking juist veel punten oplevert. Oranje kon dus een grote slag slaan.

Turkije liet in de eerste set zien waarom het de nummer één van de wereld is. Nederland werd weggespeeld en moest de set met 25-14 aan de Turkse vrouwen laten. Oranje kwam in de tweede set met 17-11 achter, maar na een sterke slotfase pakte het toch nog de set. Dat was bijzonder, want in de vorige onderlinge ontmoetingen werd het elke keer 3-0 voor Turkije.

Knokkend Oranje ten onder

De volleybalsters boden de Turkse vrouwen ook in de derde set goed partij en het ging gelijkop tot 21-21. De thuisploeg was echter net wat scherper en pakte de set met 25-23. Turkije sloeg in de vierde set snel een gat, wist de hele tijd de voorsprong vast te houden en trok de zege over de streep.

Oranje komt zaterdag weer in actie. Dan spelen de volleybalsters tegen Polen, dat zevende staat op de wereldranglijst. Het is het derde duel in de Nations League van een reeks van vier. Later speelt Nederland nog vier duels in China en het sluit af met vier wedstrijden in Japan.