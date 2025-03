Sprookje in KNVB Beker voor vrouwen: amateurs kegelen profclub uit toernooi

Amateurvoetbalsters uit Zeist hebben zaterdag voor een grote stunt gezorgd in de KNVB Beker. Topklasser SV Saestum won na penalty's van Fortuna Sittard en is dé verrassing in de halve finale van het bekertoernooi.

In de kwartfinale van de beker waren de amateurs Fortuna Sittard na penalty's pas de baas. De ploeg die uitkomt op het derde niveau van Nederland stond zelfs lange tijd op voorsprong. Acht minuten voor tijd maakte Moïsa van Koot de gelijkmaker voor de Eredivisionist.

In de verlenging kwam Saestum opnieuw op voorsprong, maar moest door een eigen doelpunt alsnog de penaltyserie starten. De ploeg uit Zeist won de penaltyserie met 4-1 en verzekerde zichzelf van een plek in de halve finale. Eerder schakelde de vrouwen van Saestum ook Sparta Rotterdam en NAC Breda uit het bekertoernooi.

Jackie Groenen biecht bijzonder ritueel vlak voor het slapen op: 'Denk dat mijn vriend helemaal gek wordt' Topvoetbalster Jackie Groenen is al jarenlang een bekend gezicht in het Nederlandse vrouwenvoetbal. Dankzij haar glansrollen op eindtoernooien is ze razendpopulair. Sportnieuws.nl reisde onlangs af naar Parijs voor een goed gesprek en daar bekende ze onder meer haar bijzondere gewoontes om na wedstrijden beter en sneller in slaap te vallen.

In de halve finale treft Saestum sowieso een mooie tegenstander: Feyenoord, FC Twente of de winnaar van het duel tussen AZ en PSV.

Rijke geschiedenis

Saestum is een club met een rijke geschiedenis binnen het vrouwenvoetbal, vooral voor de professionaliseringsslag. Tussen 1996 en 2000 werd de ploeg vijf keer achter elkaar landskampioen. In 2002, 2005 en 2006 lukte dit opnieuw. Een jaar later werd de Vrouwen Eredivisie opgericht en verdween Saestum uit de topdivisie.

Naast de acht landskampioenschappen won Saestum vier maal de beker. In 2009 lukte dit de amateurploeg voor het laatst. Onder anderen ex-Oranjevoetbalsters Anouk Hoogendijk, Shanice van de Sanden en Sari van Veenendaal braken door bij Saestum.