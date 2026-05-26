Bondscoach Arjan Veurink heeft de selectie voor de twee aankomende en laatste WK-kwalificatieduels bekendgemaakt. De Oranje Leeuwinnen spelen in juni tegen Ierland en Polen. Grote afwezige is nog altijd Vivianne Miedema.

De speelster van Manchester City kwam niet meer in actie nadat ze bekend maakte dat haar moeder ernstig ziek was. Miedema won afgelopen maandag met haar team de Women's Super League. "De afgelopen weken waren ook op familiair vlak behoorlijk heftig. We wonnen de titel toen ik thuis was en we keken de wedstrijd voor de tv, wat erg emotioneel was", schreef ze in een openhartig bericht op Instagram.

"Mijn moeder kon ons de trofee afgelopen zaterdag op tv zien winnen en had een enorme glimlach op haar gezicht toen ik haar belde om de medaille te laten zien", deelde Miedema verder. Met 104 doelpunten in 132 interlands is de aanvalster topscorer aller tijden van het Nederlands vrouwenelftal.

Terugkeer van belangrijke spelers

Tegenover de afwezigheid van Miedema staat de terugkeer van vijf dragende krachten. Daniëlle van de Donk, Jackie Groenen, Dominique Janssen, Kerstin Casparij en Caitlin Dijkstra keren weer terug van een blessure. Wel ontbreekt keepster Daphne van Domselaar nog. Verder mist bondscoach Veurink nog Jill Roord, Chasity Grant, Lotte Keukelaar en Lieske Carleer.

De Oranje Leeuwinnen kunnen zich in juni plaatsen voor het WK voetbal van 2027 in Brazilië. Op 5 juni speelt Nederland eerst in en tegen Ierland. Vier dagen later wacht een thuisduel met Polen. Na de verrassing in de vorige interlandperiode ligt Oranje op pole position om naar het WK te gaan. De ploeg van Veurink won van Frankrijk en speelde gelijk tegen ze. Alleen de nummer 1 van de groep plaatst zich voor het WK.

