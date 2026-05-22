FC Utrecht Vrouwen tegen Hera United was vrijdagavond een merkwaardige wedstrijd. Bij Utrecht, dat met 2-1 won, kwamen de speelsters met een protest. En de gasten uit Amsterdam waren na de partij in hun debuutseizoen direct gedegradeerd uit de Eredivisie Vrouwen.

De selectie van FC Utrecht Vrouwen gaat flink op de schop. Liefst elf voetbalsters keren na de zomerstop niet terug en bij negen daarvan wordt het contract niet verlengd. Met een opdruk op hun shirt gaven de speelsters aan wat daarvan de reden is: "Wij passen niet in het budget. Fans bedankt."

Geloof

Analist Leonne Stentler schetste bij ESPN de achtergronden. Ze wijst aan dat FC Utrecht Vrouwen al eerder, na drie seizoenen, de stekker eruit wilde trekken. "Daarna kwamen ze terug met fantastische plannen. Ze hadden twee supergoede seizoenen", vertelt ze.

"Nu gaat het blijkbaar allemaal niet snel genoeg. Dan is het: weet je wat, er gaat een hele hap van de begroting af. We laten de trainer lopen. Ik vind het goed dat ze zich uitspreken. Er zit een directie die er niet in gelooft. Je hebt mensen nodig die in bepaalde stoelen zitten die erin geloven."

Mandy van den Berg

Ex-topvoetbalster Mandy van den Berg spreekt zich ook helder uit. "Ik vind het puur wanbeleid. Als je als club ergens voor kiest, en je gooit opnieuw de handdoek in de ring. Ze gaan dan wel door, maar ik vind dit niet echt doorgaan. Ze moeten ook uitwijken naar een ander complex. Ga maar op een ander complex voetballen. Ik word er ook echt knettergek van."

'𝗪𝗜𝗝 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘𝗡 𝗡𝗜𝗘𝗧 𝗜𝗡 𝗛𝗘𝗧 𝗕𝗨𝗗𝗚𝗘𝗧'



FC Utrecht Vrouwen met een statement nadat er 9(!) contracten niet worden verlengd ❌📝



Hera United

Hera United is gedegradeerd uit de Vrouwen Eredivisie. De club die dit seizoen zijn debuut maakte, verloor met 2-1 van FC Utrecht. Door de 3-0-zege van ADO Den Haag tegen PEC Zwolle eindigt Hera met 20 punten als tiende en degradeert uit de hoogste klasse, net als NAC Breda en Excelsior. ADO handhaaft zich met 22 punten als nummer negen.

Hera United begon dit seizoen als eerste volledig op vrouwen gerichte profclub in het betaald voetbal. De vereniging nam de licentie vrouwenvoetbal over van Telstar. De Graafschap won de kampioenswedstrijd met 2-1 van Jong Ajax en promoveert naar de Eredivisie.

