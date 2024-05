Tom Dumoulin kijkt met verbazing naar Tadej Pogacar: 'Ik focuste op belangrijke ritten, dat doet hij niet'

Tadej Pogacar probeert dit seizoen zowel de Giro als de Tour op zijn naam te schrijven. Een van de laatste klassementsrenner die voor diezelfde dubbel ging was Tom Dumoulin. De Nederlander denkt dat Pogacar wél kan slagen in de unieke dubbel, doordat de Sloveen zoveel beter is dan zijn concurrentie.

Dumoulin ging in 2018 voor de unieke dubbel, waar Pogacar dit jaar zijn zinnen op heeft gezet. Helaas moest de Limburger in beide grote rondes genoegen nemen met een tweede plaats in het eindklassement. Toch weet hij als geen ander hoe moeilijk het is om die missie te voltooien. De kansen van Pogacar schat hij echter hoger in. "Zo dominant en sterk als Pogacar op dit moment is, zo ben ik nooit geweest", concludeerde Dumoulin tegenover Het Laatste Nieuws.

Pogacar is een klasse apart

De dominantie van de Sloveense veelvraat werd gedurende de eerste week van de Giro d'Italia pijnlijk duidelijk. Met speels gemak laat hij de concurrentie achter zich en bouwt hij een ruime voorsprong uit. Het grote verschil met Dumoulin? "Ik denk dat hij meer overschot heeft. Ik zat echt wel drie weken lang aan mijn limiet", vertelde de oud-renner met een lach.

"Ik heb het idee, als ik naar Pogacar kijk, dat hij zich niet elke dag uit elkaar hoeft te trekken. Omdat hij gewoon zoveel beter is dan de rest", stelt Dumoulin. Daardoor kan de Sloveen zich koest houden tijdens de laatste week van de Giro om zo enigszins uitgerust aan de start van de Tour te verschijnen.

Liefhebber

Ondanks dat Pogacar met afstand de beste man in koers is rijdt hij niet in spaarstand richting Frankrijk. Dumoulin ziet dat de huidige rozertruidrager iedere etappe kleur geeft. "Hij heeft dat volgens mij nodig", stelt de Nederlander. "Hij houdt van koersen en van koers maken. Elke dag is hij weer op zoek naar de adrenalinerush van de finale."

Dumoulin, die tegenwoordig actief is als analist, ziet een groot verschil in manier van koersen vergeleken met Pogacar. "Ik probeerde ook wel koers te maken, maar ik focuste me op een aantal belangrijke ritten. In de overige ritten probeerde ik mij zoveel mogelijk te sparen. Dat doet Pogacar niet."

Tom Dumoulin moest tijdens de grote rondes drie weken lang diep gaan © Getty Images

Geen duidelijk plan

Toch ziet de 33-jarige Dumoulin wel een valkuil voor de Sloveen. "Ik zie niet een Pogacar die een enorm strategisch plan heeft bedacht voor de Giro. Hij koerst, hij valt aan als hij zich goed voelt, hij pakt etappewinst als hij zich goed voelt."

Met het koersen zonder tactisch plan komt Pogacar in de Giro nog mee weg, maar dat gaat in de Tour de France wel anders zijn. Zeker wanneer de concurrentie in Frankrijk groter is met een fitte Jonas Vingegaard aan de start. Maar het is nog maar de vraag of Deense titelverdediger op tijd is hersteld van zijn valpartij. Om die reden schat Dumoulin de kansen van Pogacar hoog in. "Als er één jaar is waarin hij beide kan winnen, is het dit jaar."