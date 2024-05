Ook Giro-winnaar Tom Dumoulin deelt baby-nieuws: 'Snel met z'n drieën'

Tom Dumoulin krijgt samen met zijn vriendin Maxime Nieman een eerste kindje. Dat maakte hij bekend op zijn Instagram. 'Snel zullen we met zijn drieën zijn.'

De voormalig wereldkampioen tijdrijden en Giro-winnaar van 2017 deelde het nieuws met de wereld via een foto op zijn Instagram. Hij is daarop te zien samen met zijn vriendin, Maxime Nieman, die een foto van de echo vast heeft.

'Snel zullen we met zijn drieën zijn', is het bijschrift van het bericht op sociale media. Eerder op zondag maakte ook voormalig schaatsster Irene Schouten via Instagram bekend een eerste kindje te verwachten met haar man.

24 oktober

Bij de foto heeft de 33-jarige Dumoulin ook de hashtag #oct24 gebruikt. Waarschijnlijk is zijn vriendin op die datum uitgerekend. Dat betekent dat Nieman nu zo'n vier maanden zwanger is. Op de foto is ook de gegroeide buik van Nieman al een beetje te zien.

Dumoulin en zijn vriendin hebben sinds begin vorig jaar een relatie. In 2022 scheidde de oud-renner van zijn vrouw Thanee. Met haar was hij vier jaar getrouwd en had hij sinds 2009 een relatie.

Wielercarrière

Dumoulin zette in 2022 een punt achter zijn wielercarrière. In 2016 en 2021 won hij een zilveren Olympische medaille in het tijdrijden. In 2017 won hij de Giro d'Italia en in 2018 werd hij tweede in zowel de Ronde van Italië als de Tour de France.