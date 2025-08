Remco Evenepoel gaat vanaf 2026 voor een andere ploeg rijden dan Soudal Quick-Step. Dat heeft de Belgische wielerploeg bekendgemaakt. Vanaf 1 augustus opende de transfermarkt in het wielrennen en dat zorgt dus na een paar dagen al voor een aardverschuiving. De Belg is een absolute topper en wordt tot 'de grote drie' van het huidige peloton gerekend.

De 25-jarige Evenepoel treedt per 1 januari in dienst van Bora-hansgrohe. Het Duitse team haalt met de Belg een tweede kopman in huis. In 2024 haalde de ploeg al Primoz Roglic van Visma | Lease a Bike op. In de toekomst zullen de Sloveen en Evenepoel het kopmanschap moeten delen. Tel daarbij op dat de jonge Duitser Florian Lipowitz ook al meedoet om de klassementen en Bora zit dus met een luxeprobleem.

Volgens Soudal Quick-Step lieten de vertegenwoordigers van de Belg aan het team weten at hij zijn contract, dat tot en met 2026 liep, niet meer wilde verlengen. Over dat bericht moest het team nadenken, maar uiteindelijk heeft de leiding besloten dat het beter 'voor iedereen' was om Evenepoel te laten gaan. 'Hoewel we Remco's beslissing betreuren, koesteren we de herinneringen die we samen hebben gemaakt', valt te lezen in een officieel statement.

Olympisch- en wereldkampioen

En zo komt er na zeven jaar samenwerking een einde aan Evenepoel in dienst van de blauw-witte formatie, die zich naar buiten toe vaak 'Wolfpack' noemt. Soudal Quick-Step werd recentelijk het eerste wielerteam dat duizend overwinningen boekte. Evenepoel zelf is een absolute topper. In de Tour de France van 2024 werd hij derde achter Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Vervolgens was hij op de Olympische Spelen in Parijs onklopbaar. Hij werd olympisch kampioen op zowel de tijdrit als de wegrit.

Bekende vrouw

Zijn specialiteit blijft de tijdrit, zo liet hij zien tijdens de afgelopen Tour de France, toen hij de race tegen de klok won. Hij haalde Parijs niet, want mede door blessures moest hij met pijn in het hart en in zijn lijf opgeven tijdens de laatste week. De drievoudig wereldkampioen zal ongetwijfeld zijn gesteund door zijn bekende vrouw Oumi Rayane bij zijn overstap naar Bora. Zij trouwden in 2022 en zijn echte jeugdliefdes. Zij is vaak aanwezig in de koers om haar man te steunen.