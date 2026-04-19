Wat goed is komt snel, heel snel in het geval van Remco Evenepoel. De Belgische wielrenner is 26 jaar, maar heeft nu al een prijzenkast die hoort bij een van de beste renners van deze eeuw. Gesteund door zijn jeugdliefde won hij in april 2026 zijn eerste Amstel Gold Race en heeft hij al een grote ronde op zijn naam. Niet gek voor een oud-voetballer van PSV.

De kleine Remco begon jaren geleden namelijk als voetballer. Eerst bij het Belgische RSC Anderlecht, maar in Nederland speelde hij ook jarenlang bij PSV. Dat deed hij van zijn elfde tot en zijn veertiende. Van een doorbraak kwam het, hoewel hij aanvoerder was van de jeugdelftallen, niet in Nederland.

Zijn moeder was ziek, waardoor de jonge Evenepoel weer in België wilde voetballen. Na een veelbelovende start schopte hij het tot de Belgische jeugdelftallen, maar een doorbraak bleef uit. Evenepoel stopte uiteindelijk als 17-jarige met voetbal.

Wereldberoemd als tiener

Toch werd hij als tiener wereldberoemd. De zoon van oud-prof Patrick bleek bijzonder veel aanleg te hebben voor wielrennen. In 2018 won hij het WK tijdrijden en de wegwedstrijd bij de junioren. Het bleek een eerste waarschuwing voor de wereldtopper in wording.

Gigantische prijzenkast

Inmiddels is zijn prijzenkast gigantisch. Tel maar mee: winnaar van de Ronde van Spanje, wereldkampioen op de weg, tweemaal wereldkampioen tijdrijden, twee keer Luik-Bastenaken-Luik en drie keer Clásica San Sebastián. In Parijs 2024 bekroonde hij zijn topjaren met misschien wel de mooiste prijs voor een wielrenner: goud op de Spelen. Hij won zowel de tijdrit als de wegwedstrijd op imponerende wijze. Hij is de enige man die ooit deze dubbel pakte.

Al op 22-jarige leeftijd getrouwd

Wie al die grote successen van dichtbij meemaakte, is Evenepoels geliefde. In 2022 trouwde de renner met zijn leeftijdsgenote Oumi Rayane, met wie hij in 2017 een relatie kreeg. Wie niet beter weet, zou denken dat er nooit sprake is geweest van een breuk. Drie jaar voor het huwelijk ging het stel echter uit elkaar. Niet vanwege ruzie, maar vanwege de stormachtige ontwikkeling van Evenepoel als wielrenner. "Zij wil nog studeren en het zou echt moeilijk worden. We gaan als vrienden uit elkaar en blijven contact houden."

Dat laatste bleek zeker waar, want inmiddels zijn ze al een aantal jaren gelukkig getrouwd. Evenepoel kwam door zijn Oumi ook in aanraking met de Islam en haalt veel kracht uit het geloof. Bijvoorbeeld toen hij na een zwaar trainingsongeval eind 2024 veel moest revalideren. "We hebben samen heel veel gebeden en zullen dat nog vaak doen", schreef de Belg destijds op Instagram.

Woedende Remco Evenepoel haalt uit

Zijn vrouw zit in het hart van de fietsende Belg en hij pikt het dus niet als er iets over haar gezegd wordt wat de renner niet aanstaat. Dat bleek in 2025 wel, toen Evenepoel verwoestend uithaalde na opvallende uitspraken van de Belgische journalist Ruben Van Gucht. Hij claimde dat de wielrenner voor de familie van zijn vrouw zou zorgen. Een leugen, volgens Evenepoel.

"Ik weet niet waar jij je verhalen vandaan haalt, Ruben. Of is het soms moeilijk voor jou te geloven dat een Marokkaanse familie gewoon hard gewerkt heeft en welgesteld is? Dat zegt meer over jouw beperkte wereldbeeld dan over de realiteit." De journalist was niet de enige die zich negatief uitliet over het koppel, want de familie van Evenepoel dreigde in dezelfde periode met juridische stappen na racistische berichten op Facebook.

In het voorjaar van 2024 viel hij hard in het ravijn tijdens de Ronde van het Baskenland en vlak voor de jaarwisseling liep hij een ernstig trainingsongeluk op toen hij vol op een autodeur klapte. Hij moest daardoor maanden revalideren. Al met al leverde 2024 hem ontelbare prijzen, maar ook vele botbreuken en mentale worstelingen op.

Wereld- en Europees kampioen, eerste 'AGR'

In 2025 kleurde zijn gedroomde hegemonie met gouden helm extra mooi in. Hij werd weer wereld- én Europees kampioen tijdrijden en pakte de Brabantse Pijl. Dat hij op Nederlandse bodem nog steeds goed kan presteren, bewees hij in 2026 tijdens de Amstel Gold Race. Als grote favoriet voor de eindzege maakte hij alle verwachtingen waar.