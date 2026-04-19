Remco Evenepoel (26) is al sinds zijn tienerjaren een fenomeen in het wielerpeloton. De Belg won al twee keer olympisch goud, werd meermaals wereldkampioen en won al een grote ronde. Dat alles deed hij met zijn vrouw Oumi Rayane aan zijn zijde. De jeugdliefde trouwde al op jonge leeftijd met Evenepoel, hoewel ze kort daarvoor nog uit elkaar gingen. Na zijn eerste zege in de Amstel Gold Race vloog hij haar meteen in de armen.

Oumi, of eigenlijk Oumaïma, is een Belgische met Marokkaanse roots. Al bijna haar hele leven is ze onlosmakelijk verbonden met haar man. Ze woonde lange tijd in Marokko, maar verhuisde als tiener naar het plaatsje Schepdaal. Daar leerde ze haar latere man kennen. Ze gingen zelfs naar dezelfde middelbare school en woonden in dezelfde straat. Uiteindelijk kregen ze een relatie op 17 oktober 2017. Een bijzondere datum, waarover later meer.

Relatie bleek niet te combineren

De ambitieuze Rayane wilde echter niet zomaar alles opgeven voor haar geliefde. Daardoor kwam er enkele jaren later, in 2019, een eind aan de liefdesrelatie. Een moeilijke keuze, want ze gingen zeker niet met ruzie uit elkaar. "Zij wil nog studeren en het zou echt moeilijk worden", vertelde Evenepoel destijds aan Het Nieuwsblad. "We gaan als vrienden uit elkaar en blijven contact houden." Evenepoel moest namelijk trainen in Monaco en dat viel niet te combineren met Oumi's studie.

Trouwen op 22-jarige leeftijd

Zij studeerde Toegepaste Economische Wetenschappenen, deed ook wat modellenwerk en hervond het liefdesgeluk met Evenepoel. En daar komt de desbetreffende 17 oktober weer terug: op die dag in 2022 gaven ze elkaar het ja-woord. De toen 22-jarigen trouwden met elkaar, trokken voor een huwelijksreis naar de Malediven en gingen niet veel later voor het eerst samenwonen in Spanje. Evenepoel heeft zelfs de achternaam van zijn geliefde aangenomen, zo blijkt uit zijn Instagramprofiel.

Met de inmiddels afgestudeerde Rayane aan zijn zijde boekte Evenepoel ondertussen de grootste successen. Hij won de Ronde van Spanje, werd drie keer wereldkampioen bij de profs en pakte twee olympische titels. Zijn vrouw is nagenoeg altijd bij wedstrijden en zij straalt dus geregeld naast Evenepoel en het eremetaal. Ook bij zijn eerste keer dat hij de Amstel Gold Race won op 19 april 2026 stond ze hem na de finish op te wachten.

Uitspraken over familie zorgen voor woeste Evenepoel

Hoe belangrijk Rayane en de overige familieleden zijn voor Evenepoel, blijkt wel uit het feit dat hij hen veelvuldig bedankt bij de zoveelste goede prestatie. Hij pikt het ook niet als er volgens hem onwaarheden worden gezegd over zijn vrouw en dat deed in 2025 een hoop stof opwaaien in België. Na uitspraken van de journalist Ruben Van Gucht reageerde de olympisch kampioen ziedend.

Van Gucht claimde dat Evenepoel 'probeert voor hen (de schoonfamilie, red.) te zorgen'. Volgens Evenepoel is het pertinent onwaar dat hij hen financieel onderhoudt. "Oumi was mijn buurmeisje. Haar ouders wonen op amper 200 meter van de mijne in Schepdaal. Iedereen die daar woont, weet dat ze in een prachtige villa wonen. Een kast van een huis." Evenpoel schetst vervolgens ze elkaar als van kinds af aan kennen. "Nog ver voor er sprake was van geld, roem of wat dan ook."

Duidelijke reactie

Rayane reageerde in eerste instantie niet in het openbaar, maar deed dat een paar dagen later wel. Ze liet haar werkoutfit zien en had daarbij de nietsverhullende tekst: "Onthoud dat je niets van mijn leven weet. Ik toon je nog geen één procent ervan."

Samen kracht halen uit het geloof

Evenepoel en Rayane lijken de boel dus goed te verdelen. En ze hebben nog iets waar ze gezamenlijk mee bezig zijn: het geloof. Samen bidden ze veelvuldig. Onlangs gaf de renner bij VRT aan hoe hij kracht haalt uit de Islam, samen met Rayane. "Het helpt me om door het leven te gaan. Het is heel mooi."

Hij gebruikte het geloof bijvoorbeeld na een van zijn heftigste valpartijen. Rayane kreeg te maken met een gehavende partner, want eind 2024 klapte Evenepoel in volle vaart op een autodeur. Evenepoel moest maanden revalideren, maar haalde veel kracht uit zijn geliefde én het geloof.

Fysiek en mentaal zware maanden

Uiteindelijk keerde Evenepoel na een lang herstel terug in het peloton. Hij won meteen de Brabantse Pijl. Na afloop deelde Rayane een openhartig bericht, waarin ze duidelijk maakte dat het ook voor haar loodzware tijden waren. "De afgelopen maanden waren zowel fysiek als mentaal heel zwaar. Ja, de hoogepunten van de afgelopen seizoen waren ongelooflijk, maar daardoor voelden we de dieptepunten ook nog dieper."

In een dankwoord aan haar omgeving deelde het duo nog wat wijsheden, die aantonen dat ze dezelfde idealen hebben. "Het is makkelijk om mensen naast je te hebben in goede tijden, maar op de moeilijke momenten zie je wie er écht voor je is."