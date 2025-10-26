Harrie Lavreysen is nog minimaal vier sprintnummers verwijderd van een historische prestatie op de WK baanwielrennen. De Nederlandse alleskunner moet nog twee mannen voorbij in Chili, en als dat gelukt is zondag levert de baansprinter een unieke prestatie.

Lavreysen heeft bij de WK baanwielrennen in Chili de halve finales bereikt van het sprinttoernooi. De Nederlandse titelverdediger, op jacht naar zijn zevende wereldtitel op rij op de sprint, versloeg de Fransman Rayan Helal in twee heats. Lavreysen won in Santiago al de onderdelen teamsprint, keirin en de kilometer tijdrit.

Halve finale en finale

Lavreysen neemt het zondag in de halve finales op tegen Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago. In de andere halve finale staan de Brit Matthew Richardson en Hoffman tegenover elkaar. Richardson, die twee paspoorten bezit, kwam eerder uit voor Australië en pakte onder meer zilver op de Olympische Spelen van Parijs.

Niet eerder vertoonde prestatie

Lavreysen kan - net als Hetty van de Wouw bij de vrouwen - een niet eerder vertoonde prestatie leveren door in één jaar op vier onderdelen wereldkampioen te worden. Het zou zijn twintigste wereldtitel betekenen. Lavreysen heeft ook al vijf gouden olympische medailles op zak, veroverd in Tokio (2021) en Parijs (2024). Daarmee is hij de succesvolste Nederlandse olympiër bij de mannen.

Jeffrey Hoogland

Jeffrey Hoogland strandde in de kwartfinales tegen de Australiër Leigh Hoffman. Het verschil was twee keer miniem. Hoogland pakte op de openingsdag samen met Roy van den Berg en Lavreysen de wereldtitel op de teamsprint en neemt ook zilver (kilometer tijdrit) en brons (keirin) mee naar huis.

Geen medaille op omnium

Philip Heijnen is er niet in geslaagd op de WK baanwielrennen in Chili een medaille te veroveren op het omnium. De 25-jarige renner uit het Brabantse Oeffelt eindigde de meerkamp, die ook op de Olympische Spelen wordt verreden, als achtste. De titel ging naar de Spanjaard Albert Torres. Heijnen pakte eerder dit jaar brons op het omnium op de EK in het Belgische Zolder. Vorig jaar veroverde hij bij de WK in het Deense Ballerup brons op de puntenkoers.