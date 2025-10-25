Hetty van de Wouw heeft alweer een gouden plak veroverd bij de WK baanwielrennen. Het is haar derde bij het toernooi in Chili. Zaterdagavond was ze niet te houden op de 1 kilometer tijdrit.

De 27-jarige baanrenster uit Kaatsheuvel was na wereldtitels op de teamsprint en de sprint de beste op de kilometer tijdrit. In de finale reed Van de Wouw haar eigen wereldrecord alweer uit de boeken: 1.03,121.

De Russische Jana Boerlakova pakte het zilver in een tijd van 1.04,797. Het brons ging naar de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews: 1.04,909.

Wereldrecord

Van de Wouw had in de kwalificaties ook al haar eigen wereldrecord van eerder dit jaar op de EK in het Belgische Zolder uit de boeken gereden. Met een tijd van 1.03,652 was ze de eerste vrouw die onder de 1 minuut en 4 seconden dook. Tot dit jaar reden de vrouwen een tijdrit over 500 meter.

A world record and a rainbow jersey 🔥



Hetty van de Wouw 🇳🇱 dominated the Women’s 1Km Time Trial to claim her second UCI World Champion title 👏



📸 SWpix#Santiago2025 pic.twitter.com/ct4vH8rMCb — UCI Track Cycling (@UCI_Track) October 25, 2025

Van de Wouw veroverde vrijdag de wereldtitel op de sprint, terwijl ze woensdag met Kim Kalee en Steffie van der Peet al het goud pakte op de teamsprint. Zondag neemt ze nog deel aan het onderdeel keirin.

Teamsprint

Ze liet zich vorig jaar op de Olympische Spelen al gelden met de zilveren medaille op het sprintonderdeel keirin. Van de Wouw is de tweede Nederlandse wielrenster met een wereldtitel op de sprint. In 1991 ging Ingrid Haringa haar voor.

"Ik besef het nog niet helemaal, geloof ik. Het is supergaaf", reageerde Van de Wouw bij de NOS op haar sprinttitel.

"Ik voelde me sterk en had veel vertrouwen na mijn winst in de kwartfinales op olympisch kampioene Ellesse Andrews, maar wereldkampioene worden is wel bizar. Ik heb er natuurlijk veel werk in gestopt om zo ver te komen. Het is bij mij wel met stapjes gegaan en niet met sprongen, maar ik ben nu zo ver dat ik tactisch weet hoe het werkt en dat mijn lichaam het aankan om veel ritten te rijden."