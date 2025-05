Alpecin-Deceuninck deelt medische update over Mathieu van der Poel na val in Monte Nesto

Mathieu van der Poel heeft tijdens de mountainbike wereldbeker in het Tsjechische Nove Mesto zijn pols gebroken. De Nederlander ging twee keer hard onderuit en kon de race niet uitrijden. Er werd gevreesd voor de rest van zijn seizoen, maar Alpecin-Deceuninck geeft nu uitleg.

Van der Poel heeft dus een breuk en directe schade aan zijn pols opgelopen. In de Belgische media werd zondag nog gesproken over schade aan de knie, maar met dat nieuws komt Alpecin-Deceuninck niet. Van der Poel ging al vroeg in de rit tot twee keer toe onderuit tijdens zijn terugkeer op de mountainbike. Hij reed de wereldbeker niet uit. Chris Blevins pakte uiteindelijk de zege.

Herstelproces

Volgens Alpecin-Deceuninck is er nog niet veel duidelijk over het herstel van Van der Poel. "Bij dit soort blessures is het belangrijk om herstelproces voorzichtig aan te pakken en goed te monitoren. Wanneer hij weer kan trainen en wanneer hij weer op de fiets kan, hangt af van hoe groot de zwelling zal worden in de komende dagen. Op dit moment is het daarom nog te vroeg om te kunnen zeggen wat het traject zal gaan worden in de komende weken."

Wat wel duidelijk is, is dat Van der Poel de geplande trainingstrip met Alpecin-Deceuninck moet afzeggen. "Van der Poel reist niet mee naar La Plagne voor de eerste dagen van ons trainingskamp. We zullen de blessure in de komende dagen nauwlettend in de gaten houden en doen wat we kunnen om hem zo snel mogelijk terug te krijgen."

Planning

Volgens planning zou de volgende koers van Van der Poel het Critérium du Dauphiné zijn. Die koers gaat op 8 juni van start en vormt standaard de generale repetitie van de Tour de France. Over zijn deelname aan de Franse rittenkoersen is nog niets officieel. "Verdere testen, die aan het eind van de week zullen plaatsvinden, zullen meer duidelijkheid geven over de rest van het programma en een mogelijke deelname aan het Critérium du Dauphiné."