Begrip voor Mathieu van der Poel ondanks nieuw debacle: ‘Hij moet risico nemen’

Mathieu van der Poel keerde afgelopen weekend voor het eerst sinds eind 2023 terug op de mountainbike, maar dat liep niet zoals gehoopt. Zijn race eindigde in mineur, met twee valpartijen en een opgave in de derde ronde. Toch is er veel begrip voor zijn gedurfde keuze. Ook bij Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast.

“Wij gaan het weer even hebben over Van der Poel!”, begint Van As enthousiast. “Hij zat dit weekend niet op zijn wielrenfiets, maar op de mountainbike. Hij ging het toch weer proberen. Zijn eerste wedstrijd sinds lange tijd.”

Gebutste Mathieu van der Poel beleeft dramatische comeback op de mountainbike Mathieu van der Poel had zich zijn rentree op de mountainbike ongetwijfeld anders voorgesteld. In het Tsjechische Nove Mesto ging het al in de eerste ronde mis. Wat bedoeld was als een ontspannen test richting het WK, veranderde in een race vol frustratie, valpartijen en uiteindelijk zelfs opgave.

Wereldkampioen worden

Maar dat verliep niet vlekkeloos. “Twee keer gevallen, en bij het derde rondje dacht hij: ik stop ermee. Het blijft toch een dingetje, dat mountainbiken bij hem. Ik ben ook benieuwd wat zijn gedachte en plan is”, vervolgt ze.

Hoog vult aan: “Hij wil natuurlijk gewoon wereldkampioen worden.” Van As beaamt dat: “Dat is het enige wat hij nog niet heeft.”

Mathieu van der Poel 'aangevallen' door Spaanse mountainbiker na pijnlijke val: 'Geen respect' Mathieu van der Poel heeft er een nieuwe vijand in de sport bij. De Nederlandse wielrenner maakte afgelopen weekend zijn rentree in het mountainbiken. Hij veroorzaakte een valpartij, waar ook een Spanjaard onderuit ging.

Moeilijke start

De race had meteen een moeilijke start. Van der Poel mocht niet vooraan beginnen en moest van de vierde rij starten. Van As legt uit: “Hij zei zelf ook: inhalen is moeilijk met die brede sturen. Hij moest dus risico nemen en dat leidde tot die eerste val.”

“Het is sowieso een ander soort race. En hij heeft nu als doel om wereldkampioen mountainbike te worden. Alleen: hoe gaat hij dat inpassen in zijn schema?", vraagt Van As zich af. Eerst staat er natuurlijk nog de Tour de France op de planning, die bijna de hele maand juli duurt. En het WK mountainbike staat in september al gepland.

Pijnlijk nieuws voor Mathieu van der Poel na dramatische wedstrijd: 'Schade groter dan gedacht' De dramatische dag die Mathieu van der Poel beleefde op zijn mountainbike, kan weleens flinke gevolgen hebben voor de voormalig wereldkampioen op de weg. De renner van Alpecin-Deceuninck kwam een paar keer flink ten val en de gevolgen zijn mogelijk groter dan in eerste instantie gedacht.

Begrip voor Van der Poel

Hoog begrijpt de drive: “Als je alles al hebt gewonnen, dan wil je dit er ook nog bij. En het is zeker haalbaar. Hij is al wereldkampioen op de weg, in het veldrijden én in het gravelrijden. Dat is natuurlijk ongekend. Als dit nog ontbreekt, snap ik dat hij er vol voor gaat.”

Roxanne Bertels (vriendin Mathieu van der Poel) deelt nieuw uiterlijk: 'Klaar voor de makeover' Roxanne Bertels heeft een transformatie ondergaan. De vriendin van topwielrenner Mathieu van der Poel heeft afscheid genomen van haar lange blonde lokken. Ze deelt het resultaat op Instgram.

Van As sluit zich daarbij aan: “Hij is natuurlijk fantastisch goed. Maar het is wel een risico. You can’t have it all. We zagen dat eerder ook al op de Olympische Spelen.” Hoog besluit: “Hij is nog geen wereldkampioen mountainbike én nog geen olympisch kampioen. Dus er liggen nog doelen."

Toch schade na valpartij

Hoewel de eerste berichten positief waren over zijn fysieke toestand na de valpartijen, meldt het Belgische Sporza dat de schade toch groter lijkt dan gedacht. De vraag is dus of Van der Poel op tijd volledig herstelt om zijn ambities waar te maken.

Dit is Mathieu van der Poel: eigenwijze alleskunner op de fiets die dankzij liefde voor mooie auto's vriendin Roxanne vond Als kind uit een ware wielerfamilie was het lot bij zijn geboorte eigenlijk al geschreven, maar niemand kon de manier voorspellen waarop Mathieu van der Poel de harten van de wielerfans zou veroveren. Dit is Mathieu van der Poel, de 30-jarige wielrenner uit het Belgische Kapellen, die op zijn achttiende voor de Nederlandse nationaliteit koos en zondag zijn zevende wereldtitel veldrijden pakte.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de opvallendste momenten uit het sportweekend. In deze aflevering: de spannende hockeyfinales, het emotionele eerbetoon van Rafael Nadal bij Roland Garros en de indrukwekkende seizoensstart van Femke Bol in de Diamond League. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: