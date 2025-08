Frankrijk viert voor het eerst een Franse winnares van de Tour de France Femmes. In de loodzware slotetappe verdedigde Pauline Ferrand-Prévot haar gele trui met succes. Het Nederlandse team Visma | Lease a Bike kan daardoor een feestje vieren. Demi Vollering pakt een podiumplaats in het algemeen klassement.

Geen etappe 'om niets' op de Champs-Élysées in Parijs, zoals in het mannenpeloton jaarlijks wel gebeurd. In de negende en laatste etappe van de Tour de France Femmes moesten er zondag gewoon nog hoge bergen beklommen worden. De 33-jarige Ferrand-Prévot moest alle zeilen bijzetten om de winst binnen te halen. Waar het bij de mannen misging rond Jonas Vingegaard in de strijd om het geel, zorgde Ferrand-Prévot voor alsnog een Nederlands feestje.

Anna van der Breggen

Dat Ferrand-Prévot een echte klimster is, werd opnieuw duidelijk. Met nog 33 kilometer te gaan, bleef ze met zes rensters over. Dat was ook het moment waarop Anna van der Breggen ingerekend werd. De renster van Team SD Worx–Protime hoopte voor spektakel te zorgen en reed het grootste gedeelte van de dag in haar eentje op kop. Het leverde haar 'alleen' de prijs voor de strijdlust op.

Ondertussen zag de Franse klassementsleider haar directe concurrent Sarah Gigante (nummer twee) flink terrein verliezen. Zij was geen onderdeel van de kopgroep en kon de beklimmingen overduidelijk niet aan. Gigante viel daardoor van het podium af. Dat gold niet voor Vollering, die alles op alles zette om haar tweede plaats te verzekeren. Ze mocht de Poolse winnares van vorig jaar, Katarzyna Niewiadoma, niet uit het oog raken.

Podiumplaats Vollering

De zes beste rensters van de dag bleven tot het begin van het slotklimmetje, op zo'n 7 kilometer van de finishlijn, afwachten. Toen kwam Vollering met een plotselinge demarrage, die helaas snel ingerekend werd. Vollerings ploeggenote Juliette Labous moest wel lossen. Nog geen minuut later ging geletruidrager Ferrand-Prévot op de pedalen. Met succes.

De Française pakte direct een voorsprong van ruim 10 seconden en begon aan de afdaling. Die voorsprong gaf ze niet meer weg. Onder luid gejuich soleerde ze naar haar tweede etappewinst op rij. Maar belangrijker nog: ze wint de Tour de France Femmes, met een kleine vier minuten voorsprong in het algemeen klassement. Vollering sprintte naar de tweede plaats in de etappe, waar ze ook eindigt in het algemeen klassement.

Nederlandse winst

Hoewel het algemeen klassement niet naar een Nederlandse renster ging, zijn er wel andere truien gewonnen. Lorena Wiebes gaat naar huis met de groene trui, terwijl Nienke Vinke de witte trui voor het jongerenklassement pakt.