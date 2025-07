Demi Vollering beleefde in 2024 niet het beste jaar uit haar carrière en dus besloot ze het roer volledig om te gooien. Ze maakte een transfer en aast bij haar nieuwe werkgever op revacnhe. Vollering won al heel veel koersen, maar toch is er ook altijd wat te doen rond de voormalig schaatsster die zichzelf verbaast in haar wielercarrière. Zo ook weer in de Tour de France Femmes.

Dat een wielerloopbaan er alsnog is gekomen, daar mogen we ook haar partner Jan de Voogd voor bedanken. De 27-jarige Vollering leerde De Voogd in 2016 kennen. Toen was Vollering al talentvol in de sport, maar niet als wielrenster. In die periode schaatste de Nederlandse nog op hoog niveau. Hoewel ze een talent was, zag ze ook wel in dat ze het op het ijs niet ging maken in de absolute top. "De kans was klein dat ik het als schaatsster had gered", vertelde ze tegenover WielerRevue.

Een carrière als schaatsster hield ze dus niet over aan die periode, maar wel een trouwe partner. De Voogd stimuleerde Vollering om het fietsen écht serieus te nemen. Kort daarvoor leek ze nog een heel ander talent te gebruiken: Vollering heeft het bloemschikken namelijk goed onder de knie. Papa Vollering had een bloemkwekerij en Demi werkte lang in een bloemenwinkel. "Ze is heel creatief, net als haar moeder", vond vader Kees in gesprek met de NOS.

Ster op de racefiets

Toen Vollering eenmaal de knoop doorhakte en vol voor het wielrennen ging, was haar ster al snel rijzende. In 2019 kreeg ze een kans bij de kleine wielerploeg Parkhotel Valkenburg. Daar maakte ze veel indruk met onder meer een podiumplaats in Luik-Bastenaken-Luik. De superstart van Vollering viel ook het grote SD Worx op. De wielerploeg, die toen nog Boels-Dolmans heette, had genoeg gezien en haalde Vollering naar de sterrenploeg.

Bij die formatie bleek Vollering een absolute veelwinnares. De nu 28-jarige won zo'n beetje elke grote wedstrijd die er bestaat: Luik-Bastenaken-Luik (2x), Strade Bianche (2x), Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Brabantse Pijl, Dwars door Vlaanderen, het NK en de eindklassementen in de Vuelta a España (2x) en de Tour de France. Er is bijna niets dat Vollering nog niet op haar naam heeft geschreven.

Weg bij SD Worx-Protime

Ondanks alle successen verliet Vollering aan het einde van vorig jaar haar ploeg. Of misschien wel: dankzij al die successen. Volgens haar ploegmanager deed de ploeg een reusachtig aanbod, maar ging Vollering daar niet op in. Dat had waarschijnlijk ook te maken met de aanwezigheid van Lotte Kopecky binnen de ploeg. De wereldkampioene verlengde haar contract en is natuurlijk ook een groot renster. Bij de ploeg lijkt geen plek meer voor twee van zulke toppers. Vollering besloot vervolgens om te verkassen naar de Franse ploeg FDJ-SUEZ.

Annemiek van Vleuten

De band tussen Vollering en Annemiek van Vleuten, ook al zo'n Nederlands fenomeen op de fiets, liep de laatste jaren de nodige deuken op. Tijdens grote wedstrijden met het landenteam liep het nooit lekker en in de Vuelta van 2023 ging het helemaal mis. Van Vleuten viel aan terwijl Vollering in de leiderstrui (op een onhandig moment) ging plassen. Het leverde de inmiddels gestopte Van Vleuten de eindzege op, tot grote onvrede van Vollering.

Olympische Spelen

Een medaille op de Olympische Spelen is zo'n beetje het enige dat nog ontbreekt in de prijzenkast van Vollering. In 2021 werden de Spelen met Vollering een deceptie voor de wielrensters, toen Annemiek van Vleuten dacht dat ze had gewonnen terwijl ze als tweede over de finish kwam. Vollering werd toen slechts 25ste en kreeg de nodige kritiek op haar optreden. Drie jaar later hoopte ze op revanche in Parijs, maar ondanks een sterke vijfde tijd in de tijdrit ging ze met lege handen naar huis.

Kritiek na WK

Ook een wereldtitel ontbreekt nog op het palmares van de Nederlandse renster. Ze pakte in 2023 wel al zilver in de wegrit en hield aan de tijdrit een jaar later dezelfde kleur over. Bij de laatste editie kreeg ze echter ook de wind van voren door haar optreden in de wegrit. Nederland had een overtal gecreërd met Marianne Vos en Riejanne Markus, maar door een tactische blunder hielp Vollering dat voordeel om zeep.

Ze bracht verdedigend kampioene Kopecky in een zetel naar de finish en de Belgische profiteerde optimaal. Vollering eindigde zelf tot overmaat van ramp buiten het podium en daardoor bleef de Nederlandse ploeg met lege handen achter. Vollering kreeg de wind van voren, maar hield er zelf een totaal andere lezing op na.

Tour de France Femmes

Het was het zoveelste drama van 2024, want eerder was het in de Tour de France Femmes ook al fout gegaan. Vollering leek op weg om haar titel te prolongeren, maar kwam in de vijfde etappe ten val en doordat haar ploeggenoten niet op haar wachtten, verloor ze meer dan een minuut. Dat bleek duur tijdverlies, want ze verloor de ronde met een verschil van slechts vier seconden.

Mislukte revanche?

Vollering hoopte in Franse dienst revanche te nemen voor die nederlaag, maar opnieuw dreigt er een groot drama. De Nederlandse kwam in de derde etappe hard ten val en het is nog maar de vraag of ze in de vierde etappe op kan stappen.