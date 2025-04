Amstel Gold Race kent sensationeel slot, wereldkampioen Tadej Pogacar verliest strijd na fotofinish

Mattias Skjelmose is de winnaar van de Amstel Gold Race. De Deen bleef er erg knap bij in het slot van de race en hij versloeg Tadej Pogacar en Remco Evenepoel in de sprint. Daarmee kent de enige Nederlandse klassieker een zeer verrassende winnaar.

Voor aanvang van de race leek de Amstel Gold Race een gevecht te worden tussen Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en Wout van Aert. Laatstgenoemde is de afgelopen weken niet in een ijzersterke vorm en is er werd al meermaals geklopt in een sprint. Vorig jaar ging de zege naar een ontketende Tom Pidcock.

Kopgroep

Al vroeg in de race vormde zich een kopgroep die lange tijd weg mocht blijven. Onder andere de Nederlander Jelle Johannink en de gevaarlijke Fransman Remi Cavagna reden in die groep, maar op zo'n tachtig kilometer voor het einde werden alle vluchters ingerekend.

Vervolgens vond Pogacar het tijd om uit zijn hok te komen. De Sloveen zette op zo'n 50 kilometer van de finish aan en loste zichzelf van het peloton. Pogacar kreeg Julian Alaphilippe mee en het tweetal kreeg al snel een voorsprong van meer dan tien seconden op het achtervolgende peloton. Toen de twee de Kruisberg opreden, zette Pogacar nog eens aan. Die versnelling was Alaphilippe te machtig en de Fransman moest lossen.

🚴🇳🇱 | Pogacar gaat solo op de Kruisberg! Hij lijkt nog niet eens superdiep te gaan, maar zit toch al alleen. Is het beslist? 🤩🤩



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/ncvWtqA0VA — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 20, 2025

Achtervolgers

In de achtervolgersgroep was Soudal-Quick Step de ploeg die de renners op kop zette. Evenepoel wilde Pogacar terug hebben zodat de Belg zelf een aanval kon plaatsen voor de overwinning. Tussen de achtervolgersgroep en Pogacar zat ook nog Mattias Skjelmose. De Deen gaf ook niet op en reed constant op ongeveer een halve minuut van de Sloveens koploper. Evenepoel zette op 25 kilometer van de finish echt aan om Pogacar in te halen en hij haalde Skjelmose al snel bij.

🚴🇳🇱 | Wordt Pogacar uitgerekend op de Cauberg weer mens? De achtervolgers winnen terrein. Met Evenepoel voorop! 🤏🤏



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/GKLoqZKeJr — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 20, 2025

Pogacar bleef achterom kijken, maar Skjelmose en Evenepoel kwamen alsmaar dichterbij. De heren maakten het gat alsmaar kleiner en de Sloveen leek niet in allerbeste doen te zijn. Het duo haalde Pogacar op acht kilometer van de finish zelfs bij. Vervolgens bleven de drie samen tot aan de finish en de sprint bleek een prooi voor Skjelmose. De Deen bleek de snelste van de drie en daarmee klopt hij Evenepoel en Pogacar in de Amstel Gold Race.