Verrassende winnaar Amstel Gold Race doet snikkend zijn verhaal: 'Deze zege is voor hem'

De verrassende winnaar van de Amstel Gold Race barstte na de finish in tranen uit. Mattias Skjelmose droeg de zege in Limburg op aan een overleden familielid. De Deen van Lidl-Trek versloeg topfavorieten Tadej Pogacar en Remco Evenepoel in een sprint. Al snikkend deed hij z'n verhaal na afloop.

Meteen na de finish feliciteerde Pogacar de winnaar van de koers, maar zelf kon Skjelmose het nog niet geloven. Hij en zijn ploeg wachtten op het verlossende woord, waarna er grote vreugde uitbarstte. "Ik geloofde niet dat ik Pogi nog voorbij kwam. Ik dacht dat er iets mis was", sprak Skjelmose zijn verbazing uit.

'Op de limiet'

Pogacar reed een groot deel van de koers alleen op kop, maar Evenepoel en Skjelmose kwamen bij hem. Daarvoor krijgt Evenepoel alle lof van de Deen. "De hele tijd zei ik tegen Remco dat ik er doorheen zat. 'Alsjeblieft rij op kop op de beklimmingen'. Ik zat echt op de limiet. Ik reed echt voor het podium, dat zou voor mij al een groots resultaat zijn geweest. Ik probeerde te blijven rijden zodat ze niet van achteren nog terug konden komen. Ik sprintte voor het beste resultaat en verwachtte eigenlijk kramp bij mezelf en dat zij zouden wegrijden tot aan de horizon."

Snikken

Skjelmose was dus al tevreden geweest met een podiumplek, maar de Deen mocht toch echt op de hoogste trede gaan staan in Limburg. Dat betekent enorm veel voor de renner, die het de afgelopen maanden erg zwaar had. "Ik heb dit seizoen al veel pech gekend. Dat is mentaal heel zwaar. Daarnaast ben ik mijn opa iets meer dan een maand geleden verloren. Ik wilde hem een overwinning geven, dus deze is voor hem", snikte Skjelmose. Wat volgde was een prachtig applaus en knuffels van zijn ploeggenoten, die hem kwamen feliciteren met zijn zege.