Na de spectaculaire Milaan-San Remo van zaterdag was ook de zondag weer een mooie wielerdag. Zo won Dylan Groenewegen wéér een sprint en zag toprenster Lucinda Brand een zeer opmerkelijk slot van een koers.

De wielerploeg Unibet Rose Rockets, van YouTube-ster Bas Tietema, is in extase. Hun nieuwe oogappel Groenewegen won zondagmiddag zijn tweede koers in drie dagen.

Groenewegen in vorm

De ervaren sprinter won afgelopen vrijdag nog de Bredene Koksijde Classic. Zondag won Groenewegen de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. Hij passeerde met zijn sprint na 202,5 kilometer tussen Torhout en Roeselare de vluchters Simon Dehairs uit België en Kamil Malecki uit Polen. Het peloton haalde de vluchters, die zaten in een kopgroep van zeven, pas op het laatste rechte eind in het Belgische Roeselare in. Groenewegen was ook ruim sneller dan de Belgische sprinter Timothy Dupont.

De ploeg van Tietema hoorde eerder dit seizoen dat ze een wildcard kregen voor de Giro d'Italia. Er is dus een kans dat Groenewegen zijn goede benen mag laten spreken in de eerste grote ronde van het jaar. Deze begint op vrijdag 8 mei.

Brand ziet zeer opmerkelijke situatie

Toprenster Lucinda Brand was eerder dit seizoen nog heer en meester in het veld. Zo won de routinier de wereldtitel bij het veldrijden. Zondagmiddag won ze echter niet de Ronde van de Apennijnen in Italië. Deze werd gewonnen door Silvia Persico, voor Brand. De overwinning van de Italiaanse was wel een cadeautje voor haar.

Viktoria Chladonova ging namelijk met een comfortabele voorsprong de laatste kilometer in. Echter maakte de Slowaakse renster een verkeerde afslag voor het laatste rechte stuk, waardoor ze niet meer mee kon doen om de eindoverwinning. Brand werd in een sprint uiteindelijk geklopt.