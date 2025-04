Belgische toprenner beleeft rampdag in Luik-Bastenaken-Luik

Maxim Van Gils hoopte ondanks een valpartij van vorige week op een klein mirakel in Luik-Bastenaken-Luik. Maar het scenario werd helaas bewaarheid: na nog geen vijftig kilometer moest de Belgische renner zondag zijn fiets aan de kant zetten en opgeven.

De 24-jarige Van Gils kende tot nu toe een teleurstellend voorjaar. Na zijn ritzege in de Ruta del Sol leek hij op koers om een grote rol te spelen in de klassiekers, maar ziekte en een harde val in de Amstel Gold Race gooiden roet in het eten. Ook in de Waalse Pijl eerder deze week ging hij onderuit, met zichtbaar veel pijn tot gevolg.

Voorjaar om snel te vergeten

Toch stond de renner van Red Bull-BORA-hansgrohe zondag opnieuw aan de start van het vierde wielermonument van het seizoen. Vooraf bleef hij nog optimistisch, al klonk er ook realisme. "Of het podium morgen realistisch is? Het startpodium wel, ja," grapte hij tegen Het Nieuwsblad. Een paar dagen eerder gaf hij zelf al toe: "Misschien was starten woensdag niet zo slim. Maar vandaag had ik waarschijnlijk toch evenveel pijn gehad."

Na een klein uur koers was het over en uit voor Van Gils. Zijn opgave markeert een pijnlijk contrast met vorig jaar, toen hij nog knap vierde werd in Luik. Voor Van Gils en zijn ploeg zal de focus nu ongetwijfeld verschuiven naar herstel en een nieuwe opbouw richting het tweede deel van het seizoen.

Wie kroont zicht tot koning van 'La Doyenne'?

Luik-Bastenaken-Luik gaat dus verder zonder Maxim Van Gils. De klassieker, ook wel La Doyenne genoemd, is de oudste wielerwedstrijd op de kalender en vormt traditioneel de afsluiter van het voorjaar. Grote namen zoals Tadej Pogacar en Remco Evenepoel stonden dit jaar centraal in de strijd om de overwinning en de prijzenpot van 50.000 euro, waarvan 20.000 euro naar de winnaar gaat. Voor de Belgische fans was het vooral uitkijken naar Evenepoel, die hoopte de strijd aan te gaan met de Sloveense wereldtopper Pogacar.

Ondertussen maken de favorieten zich op voor de zware finale met iconische beklimmingen als La Redoute en Roche-aux-Faucons. Daar moet het verschil worden gemaakt en zal duidelijk worden wie zich tot koning van La Doyenne mag kronen.