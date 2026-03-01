Topwielrenster Demi Vollering haalt veel inspiratie uit haar band met Jutta Leerdam. De Nederlandse won zaterdag haar eerste race van het jaar met Omloop Nieuwsblad en vertelt na die overwinning hoe ze genoten heeft van Leerdam op de Olympische Winterspelen.

Vollering kent Leerdam uit de tijd dat ze zelf nog veel op de schaats stond. De wielrenster was een talent in het schaatsen, maar besloot uiteindelijk om zich toch vol op het wielrennen te storten. Dat wierp zeker zijn vruchten af, want Vollering is inmiddels Nederlands beste wielrenster. Zo won ze in haar loopbaan al de Vuelta, de Amstel Gold Race en voegde ze zaterdag ook Omloop Nieuwsblad toe aan haar palmares. Daarmee laat Vollering al direct een goede vorm zien bij de opening van het klassiekerseizoen.

'Inspirerende' Leerdam

Leerdam had te maken met veel druk tijdens de Winterspelen, iets wat Vollering zeker herkent. "Jutta stond onder heel veel druk en werd beoordeeld door veel mensen en de media, en toch was ze in staat om te doen waar ze de beste in is. Daar heb ik heel veel respect voor. Ik denk dat ik wel weet waar zij soms doorheen gaat. Dat is heel inspirerend", vertelt een eerlijke Vollering tegenover Wielerflits na haar zege in Omloop Nieuwsblad.

'Onwijs veel respect voor'

Vollering en Leerdam hebben soms ook nog contact via Whatsapp. "Soms stuur ik haar wel een kort berichtje om haar te feliciteren, want in het verleden reden we op dezelfde ijsbaan. Het was heel speciaal om te zien wat ze hebben gedaan om de Olympische Winterspelen. Daar heb ik onwijs veel respect voor."

Jutta Leerdam

De Olympische Winterspelen waren voor Leerdam zeer succesvol. Met een gouden plak op de 1000 meter en een zilveren op de 500 behaalde ze eindelijk haar belangrijkste doel. Na de Winterspelen besloot ze de NK en WK sprint over te slaan en haar seizoen te beëindigen. Het is nog maar de vraag hoe de toekomst van Leerdam er überhaupt uit gaat zien, want ze gaf al meermaals aan dat ze niet nog een olympische cyclus in wil en een gezin wil stichten met haar verloofde Jake Paul.