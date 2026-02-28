Demi Vollering is goed aan 2026 begonnen. De renster van FDJ-Suez won Omloop Het Nieuwsblad voor het eerst in haar loopbaan en was na afloop lovend over haar ploeg. "Voor mijn gevoel heb ik zelf niet eens zoveel hoeven doen."

Glinsterend stond Vollering de pers te woord na haar zege in het Vlaamse openingsweekend. "Dit voelt heel goed. Het is mooi om het af te kunnen maken vandaag. Dit was wel hoe ik het verwachtte, maar om het dan ook te doen maakt me echt trots. De ploeg heeft het goed gedaan vandaag. We hebben eigelijk de hele dag op kop gereden. Voor mijn gevoel heb ik zelf niet eens zoveel hoeven doen haha."

"Het was niet precies hoe we het gepland hadden, maar je ziet dat we elkaar nu beter begrijpen op de fiets. Het is mijn tweede jaar bij de ploeg, maar zelfs als het niet gaat zoals we willen, weet iedereen wel wat er van hen verwacht wordt. Iedereen pakt haar rol en verantwoordelijkheid."

Sprintje

Het verschil werd gemaakt op de Muur van Geraardsbergen, waar maar één renster Vollering kon volgen. "Daar ging ik vol gas. Daardoor pakten we een gat. Op de top zag ik alleen Kasia (Niewiadoma, red.) nog achter me en toen was het volle bak. Kasia zei tegen mij dat ze mee zou werken, maar voor mijn idee deed ze dat in het begin niet echt. Daarna nam ze wel sterk over en was het samen naar de finish. Het was voor haar ook voordelig om te rijden, want als we teruggepakt zouden worden, waren haar kansen grotendeels weg. Ik wist dat ik nog drie ploeggenoten achter me had zitten, dus dan hadden we het spelletje opnieuw kunnen spelen. Mijn positie met Kasia was relaxter dan voor haar."

Met z'n tweeën reden ze naar de finish en Vollering wist wat haar te doen stond. "Ik wilde niet te vroeg gaan, want de wind kwam een beetje van voren. Als je dan opblaast, dan blaas je ook volledig op. Ik wist ook dat ik niet heel vroeg aan hoefde te gaan. Dat is wat ik deed en dat was genoeg."

Vollering zit goed in haar vel en merkt dat er iets moois ontstaat dit jaar. "De start van dit seizoen is heerlijk. Ik had aan het begin van het seizoen al het idee dat het een mooi jaar ging worden. Je voelt je goed, maar je moet ook maar gezond blijven, zeker met alle virussen die om je heen waaien. Tot nu toe is dat gelukt."