Jutta Leerdam was tijdens de Winterspelen met afstand de populairste deelneemster van allemaal, maar nog geen week na het toernooi is ze die status plotseling kwijt. De topschaatsster is namelijk ingehaald door een andere olympische kampioene.

Met Lindsey Vonn en Eileen Gu deden er wel meer grote namen mee aan de Winterspelen, maar niemand kon tippen aan het aantal volgers van Leerdam. De schaatsster begon aan het toernooi met net iets meer dan 5 miljoen volgers en daarmee liep ze ruim voor op alle andere sporters.

Dat was helemaal het geval na haar olympische titel op de 1000 meter. Ze kreeg er mede door die zege tijdens de Spelen namelijk meer dan een miljoen volgers bij. Een week na de sluitingsceremonie staat de teller op ruim 6,5 miljoen mensen die de activiteiten van Leerdam in de gaten houden, maar opvallend genoeg is er één olympische deelnemer die nu ineens meer volgers dan de Nederlandse heeft.

Kunstschaatsster Liu stoot Leerdam van de troon

Waar de groei van het aantal volgers bij Leerdam al enorm was, was dat bij kunstschaatsster Alysa Liu nog veel erger. De Amerikaanse begon aan de Spelen met ongeveer 200.000 volgers op Instagram, maar na haar twee gouden medailles is haar sociale media ontploft.

Liu won met de Amerikaanse ploeg de teamwedstrijd, maar dat leverde haar niet eens veel volgers op. Toen waren tenslotte alle ogen gericht op het kunstschaatsfenomeen Ilia Malinin. Toch ging Liu ruim een week na de gouden medaille door de grens van één miljoen volgers, maar het kon nog veel gekker. Op donderdag 19 februari pakte Liu in de individuele wedstrijd het goud en sindsdien weten heel veel mensen haar account op Instagram te vinden.

Ze kreeg er in de eerste dagen na haar winst dagelijks bijna een miljoen volgers bij en ook na de Spelen blijft het aantal flink groeien. Liu heeft inmiddels maar liefst 6,7 miljoen volgers verzameld en daarmee is ze vlak na de Spelen Leerdam voorbij als de populairste winterolympiër van allemaal.

Succesvolle comeback

Dat de populariteit van Liu plotseling zo'n vlucht heeft genomen, heeft mede te maken met het verhaal achter haar gouden plakken. De kunstschaatsster zette vier jaar geleden op 16-jarige leeftijd namelijk een punt achter haar loopbaan nadat ze mee had gedaan aan de Spelen in Peking.

Liu wilde namelijk van haar leven genieten. Dat deed ze, maar toch besloot ze vorig jaar weer terug te keren in de sport. Liu bekroonde haar comeback toen direct met een wereldtitel en pakte in Milaan dus twee gouden medailles.