Een bizar incident in de Tirreno-Adriatico zaterdag. Visma-Lease a Bike-renner Matteo Jorgenson werd na de rit bij de keel gepakt door zijn collega Javier Romo, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Het incident begon tijdens de derde etappe van de Italiaanse voorjaarskoers. Tijdens de rit zou Jorgenson een bepaalde manoeuvre hebben gemaakt, waar Romo niet over te spreken was. De Amerikaanse renner van Visma-Lease a Bike kwam uiteindelijk als derde over de finish in een etappe die werd gewonnen door de Mexicaan Isaac del Toro. Jorgenson ging vervolgens richting de teambus van Visma-Lease a Bike, maar daar werd hij opgewacht door de woedende Spanjaar van Movistar.

Romo stapte de teambus in waar Jorgenson zat uit te rusten en kwam vervolgens in discussie met de Amerikaan. Die discussie liep zo uit de hand dat Romo zijn collega bij de keel zou hebben gegrepen. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Romo zou Jorgenson ook nog hebben bedreigd. Er is nog niets van een straf bekend gemaakt vanuit de koersleiding van de Tirreno-Adriatico en het ontbreekt überhaupt nog aan een reactie vanuit de leiding.

Isaac Del Toro wint Tirreno ondanks Visma Lease a Bike voor kopman Matteo Jorgenson de koninginnenrit dynamieteerde.

Javier Romo (Movistar) was daar om een reden niet blij mee en kwam na de koers Jorgenson bedreigen en letterlijk bij zijn nekvel grijpen.

Uiteindelijk werden Romo en Jorgenson uit elkaar gehaald door Movistar-ploegleider Maximilian Sciandri die ook de bus in was gekomen. De Amerikaan zou zijn Spaanse collega nog 'adios' toe hebben geroepen toen hij door zijn ploegleider uit de teambus van Visma | Lease a Bike werd gehaald. Het is nog altijd niet bekend om wat voor manoeuvre Romo zo woest werd op zijn collega.

Jorgenson is inmiddels een gevestigde naam bij Visma | Lease a Bike nadat hij in 2023 werd overgenomen van Movistar, de ploeg waar Romo nu voor uit komt. Jorgenson pakte in 2024 en 2025 de eindoverwinning in Parijs-Nice en schreef ook al Dwars door Vlaanderen op zijn naam. In het voorjaar zal de Amerikaan nog bij meerdere klassiekers aan de start zijn. Zo rijdt Jorgenson Milaan-San Remo, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.