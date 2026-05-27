De Giro d'Italia nadert de ontknoping met nog vijf ritten te gaan. Woensdag stond er weer een zware etappe op het programma voor de renners met ongeveer 3200 hoogtemeters. Het was de Deense Michael Valgren die als eerste over de finish kwam.

Op woensdag stond er een ruim 200 kilometer lange rit van Cassano d'Adda in Italië naar Andalo op het programma. Na een vlakke opening volgden meerdere beklimmingen en een oplopend stuk richting de finish.

Met nog zo'n 50 kilometer te gaan ontstond er een kopgroep van 29 renners. Daarin zaten met Mick van Dijke, Gijs Leemreize, Frank van den Broek en Jardi van der Lee vier Nederlanders. De groep viel al snel uiteen. Einer Rubio en Michael Valgren gingen in de slotfase aan kop, maar Damiano Caruso, Aleksandr Vlasov, Igor Arietta en Andreas Leknessund zaten vlak achter hen. Valgren wist in de laatste kilometer weg te rijden naar de overwinning.

Geluksbrenger

Het is zijn tiende profzege, maar de eerste in een grote ronde. De 34-jarige liet na afloop emotioneel zijn 'lucky charm' zien aan de camera, die hij had gekregen van zijn zoon. Het gaat om een pokéball gemaakt van strijkkralen.

"Vorig jaar had ik goede hoop op een ritzege in de Tour. Mijn zoon heeft toen een pokéball gemaakt in de teamkleuren", vertelt de renner van EF Education - EasyPost.

Klassement

De klassementsrenners bemoeiden zich niet met de ritzege. Ze finishten ruim vijf minuten later dan de winnaar. Jonas Vingegaard behoudt de roze leiderstrui en Felix Gall staat met een achterstand van ruim vier minuten tweede. De Nederlander Thymen Arensman is de nummer 3 van het klassement, op 4.27 minuten van Vingegaard.

Weersomstandigheden

De weersomstandigheden in Italië waren ook pittig. "Het wordt flink zweten voor zowel de deelnemers als de toeschouwers", verwachtte Weeronline. "In de dalen is het tropisch heet, met temperaturen die mogelijk zelfs de 35 graden aantikken. Daarbij is het veelal zonovergoten, maar in de middag ontstaan ook stapelwolken." Er viel ook nog wat regen tijdens de rit.

Volg via onze wielerpagina het laatste nieuws over de Giro d'Italia, check de 17 Nederlanders in koers, raadpleeg de tv-gids en bekijk de uitslagen en klassementen van de Ronde van Italië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover