Met nog een week voor de boeg in de Giro D'Italia staat Thymen Arensman er gunstig voor om een podiumplek in de wacht te slepen. Echter wil de toprenner daar tijdens een van zijn zeldzame mediamomenten niet aan denken.

Arensman geniet maandag net als de rest van het peloton van een welverdiende rustdag. Na vijftien etappes staat de Nederlander vierde in het algemeen klassement. Met een gat van ruim drie minuten op leider Jonas Vingegaard lijkt het roze er niet meer in te zitten. Maar een podiumplek is met een gat van dertien seconden binnen handbereik.

' Jullie proberen het te romantiseren'

De renner van team Netcompany Ineos geeft tijdens de Ronde van Italië zelden interviews, maar op de rustdag moest hij dat ontgelden tijdens een online persconferentie. Daarin stelden journalisten hem als een serieuze podiumkandidaat, maar daar wilde Arensman nog niets van weten.

"Jullie proberen het te romantiseren", was telkens het weerwoord van Arensman op vragen van journalisten die vragen naar een eventuele podiumplek. "Het is eigenlijk heel simpel: ik moet zo hard mogelijk van A naar B fietsen. elk resultaat daaraan vasthangt, daar ben ik niet mee bezig", zo verklaarde hij stoïcijns.

Goede uitgangspositie

Arensman verschafte zijn goede positie in het algemene klassement door zijn tweede plek in de tijdrit. In de laatste week van de Giro staan er nog drie serieuze bergetappes op het programma. Deze beloven afgewerkt te worden in zware warme omstandigheden. Tijdens de eerste zware bergetappe van vorige week moest Arensman al een klein groepje favorieten laten gaan.

Arensman laat zich dan ook niet verleiden tot voorspellingen en dromen voor de laatste week Giro. "Dit is voor mij de beste manier om te presteren. Dat is geen hogere wiskunde", zo besluit hij.

Volg via onze wielerpagina het laatste nieuws over de Giro d'Italia, check de 17 Nederlanders in koers, raadpleeg de tv-gids en bekijk de uitslagen en klassementen van de Ronde van Italië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover