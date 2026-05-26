Jonas Vingegaard heeft in de zestiende etappe van de Giro d'Italia opnieuw keihard uitgehaald. De klassementsleider won ook de vierde bergetappe en kan de eindzege haast niet meer ontgaan. Thymen Arensman deed goede zaken in de strijd om het podium.

De renners mochten maandag genieten van een rustdag, maar dinsdag kregen ze een erg zware rit voorgeschoteld. Die telde slechts 113 kilometer, maar het aantal hoogtemeters kwam in die korte etappe door vijf beklimmingen wel boven de 3000 uit.

Het venijn zat in de zestiende etappe in de staart, want de finish lag bovenop een klim van eerste categorie. Die was 11,7 kilometer lang en had een stijgingspercentage van 7,9 procent. De verwachting was dan ook dat de klassementsrenners zich zouden laten zien en dat bleek ook het geval.

Vingegaard oppermachtig

In het begin van de etappe reed er een kopgroep weg, maar die was aan het begin van de slotklim volledig ingerekend. Visma | Lease a Bike reed daar vervolgens een verschroeiend tempo en dat kostte onder meer Afonso Eulalio de kop. De Portugees reed negen dagen in de roze trui en stond voor dinsdag nog tweede in het klassement, maar verloor veel tijd en kan het podium vergeten.

Vingegaard besloot op 6,6 kilometer van de streep aan te vallen en niemand kon hem volgen. Hij nam snel afstand en reed onbedreigd naar de zege. Dat was alweer zijn vierde overwinning van deze Giro.

Arensman doet goede zaken

Op ruim een minuut van de Deen pakte Felix Gall de tweede plek. De Oostenrijker rekende in een sprintje af met Jai Hindley en Arensman. Dat zijn ook de drie die in de laatste dagen van de Giro gaan strijden om de andere twee plekken op het podium. Arensman probeerde nog weg te rijden bij zijn rivalen, maar dat lukte niet. Hij verloor daarna dus ook de strijd om de bonificatieseconden.

De Nederlandse toprenner deed desondanks goede zaken, want door het wegvallen van Eulalio schuift hij op naar de derde plek in het klassement. Gall staat tweede en Hindley is nu de nummer 4. Er zijn nog vijf etappes voordat de Giro zondag in Rome finisht.

