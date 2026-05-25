In de slotweek van de Giro d'Italia gaan de renners het nog flink voor de kiezen krijgen. Niet alleen door de zware etappes, maar ook door het weer. Topfavoriet Jonas Vingegaard en de Nederlandse hoop Thymen Arensman moeten rekening houden met extreme omstandigheden.

In de laatste week van de Giro d'Italia is het zonnig en zeer warm, met tropische temperaturen. Een enkele onweersbui behoort echter nog wel tot de mogelijkheden, stelt Weeronline. De Deen Vingegaard van Visma - Lease a Bike gaat de laatste week van de Ronde van Italië in als klassementsleider, terwijl Arensman als nummer 4 mag hopen op het podium

Dinsdag gaat het peloton na de rustdag van maandag weer verder in Zwitserland met een rit van Bellinzona naar Carì. Tijdens de start is het tropisch warm met ruim 30 graden. In de loop van de dag ontwikkelen zich in de omgeving enkele lokale onweersbuien, maar de kans op een bui tijdens de rit zelf blijft klein. Dankzij de aanwezige zon voorspelt Weeronline "een zware bergetappe". Bij de finish, op ongeveer 1600 meter hoogte, is het nog een graad of 22.

Op woensdag gaat de koers verder met een ruim 200 kilometer lange rit van Cassano d'Adda in Italië naar Andalo. "Het wordt flink zweten voor zowel de deelnemers als de toeschouwers", verwacht het weerbureau. "In de dalen is het tropisch heet, met temperaturen die mogelijk zelfs de 35 graden aantikken. Daarbij is het veelal zonovergoten, maar in de middag ontstaan ook stapelwolken." Mogelijk valt er later op de dag nog een lokale onweersbui. Bij de finish, op zo'n 1000 meter hoogte, is het nog 26 graden.

Hitte houdt aan

De tropische temperaturen houden ook donderdag aan, want tijdens de vrij vlakke etappe van Fai della Paganella naar Pievi di Soligo is het nog steeds warm met 28 tot 31 graden. Het is opnieuw ronduit zonnig, met in de middag meer stapelwolken en kans op een regen- of onweersbui.

Vrijdag wordt het in de etappe van Feltre naar Alleghe iets koeler met maxima van 24 tot 27 graden. "Wederom zijn in de regio enkele regen- of onweersbuien mogelijk, maar omdat het om lokale buien gaat, kunnen de verschillen groot zijn."

