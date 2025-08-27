De ploegentijdrit in de Vuelta leverde woensdag bizarre beelden op. De 24 kilometer lange rit rond de Spaanse plaats Figueres werd ruw verstoord door demonstranten langs de weg, dei plotseling met spandoek en al de doorgang versperden. De Israëlische ploeg Israel-Premier Tech kon niet verder.

De tijdrit van de Vuelta is verstoord door een protest met Palestijnse vlaggen. De wielerploeg van Israel-Premier Tech werd gehinderd toen ze ongeveer vijf minuten op weg was van de start in Figueras voor een rit over ruim 24 kilometer naar de finish in hetzelfde Catalaanse stadje. Agenten op de motor verlosten de renners van een groepje dat protesteerde door te zwaaien met vlaggen.

📹 Des manifestants propalestiniens, présents sur le parcours du contre-la-montre par équipes de la Vuelta, ont bloqué les coureurs de la formation Israel-Premier Tech ce mercredi pic.twitter.com/COBTyrqoGz — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 27, 2025

Schade aangericht

Maar toen was de schade al aangericht. Vier renners konden nog relatief snel de weg vervolgen, maar konden geen rol van betekenis meer spelen in de strijd om de ritzege. De tijd werd pas gestopt nadat vier renners de finish gepasseerd waren. Dat lukte nog wel, maar met een virtuele zeventiende tijd eindigde de Israëlische ploeg ver in de onderste regionen.

Geen overwinning Visma

In die strijd om de overwinning stelde de Nederlandse ploeg Visma | Lease a Bike lichtelijk teleur. Met Jonas Vingegaard en enkele gekende hardrijders in de ploeg werden ze opgeschreven als topfavoriet voor de ritzege. Maar UAE Team Emirates, zonder alleskunner Tadej Pgacar in de koers, was de geelzwarte brigade te slim af en was acht seconden sneller. Zij reden de snelste ploegentijdrit ooit.

Nog iemand op de weg

Het viertal overgebleven Groupama-renners werd ook nog dwarsgezeten. Vlak voor de finish stak een nietsvermoedende Spanjaard de weg over, terwijl rodetruidrager David Gaudu en zijn collega's in volle vaart aan kwamen rijden. Twee politieagenten op een motor zorgden ervoor dat de persoon geen schade aan kon richten. Hij leek geen kwaad in de zin te hebben en vooral per ongeluk op de weg te zijn beland.

Strijd om rode trui

Groupama mocht als laatste het volledig vlakke parkoers afleggen en dus was het secondenspel in de slotfase vooral spannend voor de klassementsmannen. Vingegaard nam de leiderstrui over van de Fransman van Groupama-FDJ en heeft acht seconden voorsprong op zijn grote concurrenten Juan Ayuso, Joao Almeida en Marc Soler van UAE Team Emirates. De hele top tien staat binnen 30 seconden van elkaar.