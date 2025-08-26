Jonas Vingegaard heeft twee dagen in de rode leiderstrui van de Vuelta gereden, voordat hij 'm dinsdag na de finish van de vierde etappe kwijtraakte. De Deense kopman van Visma | Lease a Bike verloor het rood op een bijzondere manier aan David Gaudu, maar zal daar niet rouwig om zijn.

Vingegaard pakte op heroïsche wijze de leiding in het algemeen klassement toen hij zondag eerst viel, weer opstond en vervolgens een dubbelslag sloeg op de streep. Hij won de tweede etappe en pakte daarmee de rode trui. Die dreigde hij maandag alweer kwijt te raken aan de verrassende ritwinnaar Gaudu, maar behield zijn trui omdat hij over de drie etappes gerekend een betere positie had dan de Fransman van Groupama-FDJ. De tijd van de twee was exact hetzelfde.

Gaudu nieuwe leider

Dinsdag in de sprintersetappe liet de Deen zich in het rood afzakken toen het gedrang om de voorste posities begon. Daardoor zal hij niet verbaasd zijn dat Gaudu de leiding in het algemeen klassement van hem overneemt. De Fransman finishte als 25ste, terwijl Vingegaard 40ste werd. Omdat Gaudu 'maar' acht plekken hoger hoefde te finishen dan Vingegaard, start hij woensdag in het rood.

Gunstig voor Vingegaard

Voor klassementsman Vingegaard is dat eigenlijk alleen maar gunstig. Woensdag is de ploegentijdrit in de Spaanse plaats Figueras en kan Vingegaard in zijn beter afgestelde teampak van Visma met zijn ploeggenoten het 24 kilometer lange parkoers rijden. Ook heeft hij als nummer twee veel minder verplichtingen dan Gaudu zal hebben als klassementsleider. Daardoor is de voorbereiding van de Deen en de rest van de Nederlandse ploeg een stuk rustiger.

Frans feestje

De vierde etappe finishte dinsdag in de Franse plaats Voiron en dus zal het Gaudu een worst wezen dat er nu veel meer van hem gevraagd zal worden. Hij mag voor eigen publiek het iconische truitje aantrekken en op Franse bodem het succes vieren. Woensdag doet de Ronde van Spanje voor het eerst daadwerkelijk Spanje aan en zal Gaudu met Groupama-FDJ als laatste team aan de ploegentijdrit beginnen.