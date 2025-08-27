De ploegentijdrit is terug van weggeweest in de Vuelta a España. In 2023 nam de organisatie een flink risico met de starttijd, dat is dit jaar wel anders.

Terug naar 2023. De Vuelta a España start in Barcelona met een ploegentijdrit. Door Astana-rijder Wout Poels omschreven als "een nachtmerrie" in de AD-podcast In Koers. Maar die editie was nog een overtreffende trap van een nachtmerrie. De 14,8 kilometer door de Catalaanse hoofdstad waren levensgevaarlijk.

Slecht weer, duisternis en gevaarlijk parcours

Niet voor de ploegen die vroeg startten. Zij hadden nog niet te maken met de barre omstandigheden die zouden volgen. Door hevige regenval, invallende duisternis en een technisch parcours moest het telraam erbij worden gepakt vanwege de vele valpartijen. De Nederlandse ploeg DSM (inmiddels Picnic PostNL) ging er verrassend met de zege vandoor, voor erkende teams als Jumbo-Visma, INEOS en Soudal Quick-Step.

Stage 5 of La Vuelta sees the first Grand Tour team time trial in just over two years, since this memorable day in 2023 😅



The riders will be hoping for an easier one than that dark and rainy evening in Barcelona ☾☔️ pic.twitter.com/eXJQT6qZMF — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 27, 2025

'Levensgevaarlijk'

De Belg Remco Evenepoel, een erkend tijdrijder, was furies na afloop. " We zagen geen steek in de kleine straten in de stad. Het was super gevaarlijk. Dit was belachelijk", sprak hij tegen de aanwezige pers, die vanwege de duisternis hun flitsers aan hadden staan op de camera. "Dat zegt genoeg. Het is gewoon donker. Kan je je voorstellen hoe het is om in het wiel te zitten en dan ook nog constant water in je gezicht te krijgen? Je ziet geen meter voor je."

Evenepoel kwam met een treffend vergelijk: " Je gaat op de snelweg in het donker ook niet aan 200 km per uur rijden zonder koplampen." Hij was met name kritisch omdat het donker was. "Het was op leven en dood in het wiel." Landgenoot Louis Vervaeke liet er ook geen gras over groeien: " Zijn we apen in een circus misschien? We konden niets zien, geen lijnen op de weg, geen bochten."

Oud-wielrenner Adam Hansen, voorzitter van rennersvakbond CPA, uitte eveneens kritiek op de organisatie. " Deze renners zouden normaal gesproken een boete krijgen als ze zonder licht in het donker koersen. Dit is geen goed voorbeeld voor de jongere generatie", stelde hij.

Tijdrit in 2025

Etappe 5 van woensdag is en ploegentijdrit van 24 kilometer in en rond Figueres. De start is om 16.37 uur, veel eerder dus dan twee jaar terug. Groupama-FDJ, de laatste ploeg, vertrekt om 18.05 uur. De zon gaat onder rond 20.30 uur, dus daar hoeven ze deze editie niet bang voor te zijn. Het weer is ook geen spelbreker: 28 graden en lichte bewolking.