Bizarre beelden in Ronde van Slovenië: ritwinnaar tijdens feestje met tweelingbroer gestraft door jury

Rui Oliveira kwam donderdag dolgelukkig over de streep in de Ronde van Slovenië. De Portugese renner van UAE Team Emirates won de sprint van de tweede etappe, maar werd na de finish teruggezet door de jury. Tot ongeloof van hem én zijn tweelingbroer Ivo.

Oliveira reed in de sprint de Zwitser Fabio Christen dusdanig in de weg, dat er geen ruimte werd gelaten voor de nummer twee van de etappe. Uit frustratie gooide hij al zijn hand in de lucht, omdat hij moest remmen om niet in de hekken terecht te komen. Maar de 28-jarige Portugees deed alsof er niks gebeurd was en kwam juichend en vol emotie over de streep.

🚴🇸🇮 | Oei! Rui Oliveira pakt zijn eerste overwinning bij de profs. Of gaat de jury hier nog iets aan doen? 🤔



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/E2v2jwRreU — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 5, 2025

Feest met tweelingbroer

Terwijl de jury zich over de beelden boog, kwam tweelingbroer Ivo Oliveira uitgebreid feestvieren met zijn broer. Hij rijdt samen met Rui de Ronde van Slovenië en hielp hem aan zijn etappezege. Maar terwijl de twee aan het knuffelen waren, kregen ze de uitspraak van de jury te horen. Ritwinnaar Rui Oliveira werd teruggezet naar plek 7, omdat zijn actie als 'te gevaarlijk' werd beoordeeld.

🚴🇸🇮 | Je boekt je eerste overwinning ooit en dan is daar direct jouw tweelingbroer om je te feliciteren. Kan het nog mooier voor Rui en Ivo Oliveira? 🤗



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/jRI39ozleb — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 5, 2025

Dylan Groenewegen

Daardoor werd Rui Oliveira niet de winnaar van de tweede etappe, maar Christen. Dylan Groenewegen, die woensdag de eerste etappe had gewonnen, deed niet mee in de sprint. Hij is daardoor zijn leiderstrui kwijt aan de Zwitser van wielerteam Q36.5. Ivo Oliveira liet meteen na de finish boos van zich horen na de straf voor zijn broer.

'Dan is het wielrennen voorbij!!'

"Als je vanaf nu dus beslist om iemand te diskwalificeren voor zo'n beweging, dan is het wielrennen voorbij!! Dan kun je beginnen met iedereen terug te zetten, want elke dag in elke sprint gebeurt er zoiets als dit. Soms is het zelfs veel erger dan dit en dan wordt er niemand gediskwalificeerd. Rui, jij bent de winnaar", steekt Ivo zijn verdrietige broer boos een hart onder de riem.

IF you decide from now on to disqualify someone by this move, cycling is over!! You can start relegate everyone because everyday and in every sprint something like this and even WORST happen and nobody is dsq! 🤡🤡👎



Rui, you are the winner ❤️ pic.twitter.com/sjkbdgypbe — Ivo Oliveira (@IvOliveira96) June 5, 2025

Lorena Wiebes derde in Engeland

Wielrenster Lorena Wiebes is als derde geëindigd in de eerste etappe van de Ronde van Groot-Brittannië. De Nederlandse won een sprint van een uitgedund peloton. De zege ging naar Kimberley Le Court Pienaar uit Mauritius. Ze was haar medevluchter Kristen Faulkner uit de Verenigde Staten te snel af.

Wiebes finishte vijf seconden later dan de twee koploopsters. De etappe ging van Dalby Forest naar Redcar en was ruim 81 kilometer lang. De deelneemsters moeten vrijdag vlak voor de finish de Marske Lane tweemaal beklimmen.