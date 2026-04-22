Harrie Lavreysen en Hetty van de Wouw hebben er drie heel bijzondere een zeer strenge dagen op zitten. De Nederlandse baanwielrenners, winnaars van olympisch medailles, gingen in Japan naar een speciale keirin-school en keken daar hun ogen uit. De regels waren enorm streng en dat was wennen geblazen voor de specialisten.

In Japan is het keirinonderdeel in het baanwielrennen heilig. Sterker nog: het onderdeel ontstond in het Aziatische land vol regeltjes. Meervoudig olympisch kampioen Lavreysen kent de klappen van de zweep, maar was toch flink verbaasd over waar hij allemaal aan moest voldoen. "Er zijn heel strenge regels waaraan we moeten voldoen", zegt hij in gesprek met De Telegraaf.

Zijn vrouwelijke collega Van de Wouw, winnares van olympisch zilver in Parijs een kleine twee jaar geleden, zegt dat ze zelfs hun telefoons in moesten leveren en met niemand van buitenaf contact mochten hebben. Dit allemaal omdat er een grote, legale gokwereld achter de keirin in Japan zit. "Dat was voor mij al lastig, want ik ben verslaafd aan mijn mobiel", geeft Lavreysen toe. "Maar het gaat nog veel verder dan dat."

Verboden te juichen

Volgens hem was het voor de deelnemers zelfs verboden om te juichen. "Alles om te voorkomen dat je iets van een signaal afgeeft aan het publiek, dat dus op ons wedt. Ook moet je van tevoren aangeven welke tactiek je gaat hanteren. Bijvoorbeeld bij wie je in het wiel gaat zitten, zodat duidelik is wie wat gaat doen. Er zijn allemaal omstandigheden die ervoor zorgen dat het voor het wedden interessanter wordt."

Voor Lavreysen en Van de Wouw was het een bizarre ervaring in Japan, maar werden ze nog 'gespaard' door de organisatie. Zij mochten in het internationale veld in de derde divisie starten, terwijl de Japanse top in de eerste divisie rijdt. "Daar gelden heel andere regels dan bij ons. Daar mogen kopstoten worden uitgedeeld. Daar wil ik liever niet tussen rijden."

Boetes

Ook wijst 'Hattrick Harrie' naar het opmerkelijke boetesysteem die de Japanse keirinschool hanteert. "Stel je snijdt de baan af, dan word je bestraft. Maar ja, als de boete lager is dan je winstpremie, kan dat een berekende manier zijn om expres de fout in te gaan."