Harrie Lavreysen staat natuurlijk bekend als iemand met onmenselijke kracht. Niet zo gek ook, aangezien baanwielrennen één van de zwaarste sporten ter wereld is. Toch blijkt dat de beresterke sprinter die kracht ook ergens anders voor kan gebruiken.

Het baanseizoen is voor Harrie Lavreysen tot nog toe geen daverend succes. Met vijf gouden plakken op de Olympische Spelen, en tal van wereldtitels op zijn naam, leek hij ook voor het EK begin van dit jaar in Turkije een van de favorieten voor goud. Dat ging echter mis. De Nederlander pakte zelfs geen enkele Europese titel. Gelukkig lijkt het met zijn kracht nog altijd goed te zitten.

Opmerkelijke uitdaging

De 29-jarige Lavreysen is namelijk te gast bij het jeugdprogramma Zappsport en krijgt daar een wel heel opmerkelijke uitdaging. De vraag is of de spieren in zijn bovenbenen, na jaren van intensieve krachttraining, ook sterk genoeg zijn om een hele watermeloen kapot te drukken. Op voorhand lijkt het een onmogelijke opgave voor de meest succesvolle Nederlander ooit op de Zomerspelen.

Als Lavreysen eerst de vraag van de presentatrice gesteld krijgt, moet hij nog schaapachtig lachen. Maar het blijkt een serieuze vraag te zijn. "Zo die is wel groot zeg", beseft de renner uit Luyksgestel zich als hij de zware vrucht ziet. "Ik ben heel benieuwd. Maar we gaan het doen."

Succesvol

Zoals het een echte topsporter én veelwinnaar betaamt, is Lavreysen niet bang om tot het uiterste te gaan. Hij neemt de uitdaging dan ook maar wat graag aan. Uiteindelijk gaat hij op de grond zitten en stopt hij de watermeloen tussen zijn bovenbenen in. Na even goed kracht te zetten, en te zuchten en te steunen, lukt het Lavreysen uiteindelijk om met uitsluitend de spieren in zijn bovenbenen de watermeloen te verdrukken. Die springt zelfs helemaal uit elkaar, waardoor al het vruchtvlees op hem terecht komt.

'Niet normaal'

"Dit is niet normaal", stelt Lavreysen direct nadat het gelukt is. "Ik had niet verwacht dat die zo uit elkaar zou springen." De sterke baanwielrenner behoudt in ieder geval zijn eer en kan met vertrouwen doorwerken. Momenteel doet Lavreysen dat trouwens op een speciale locatie. Op dit moment is hij in Japan en volgt hij lessen aan een heuse keirin-school.