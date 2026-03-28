Tom Pidcock maakte vrijdag zeer angstvallige momenten mee tijdens de Ronde van Catalonië. De Britse toprenner maakte een inschattingsfout en stortte vervolgens een ravijn in. Wonder boven wonder lijkt de schade aan de kleine Pidcock ogenschijnlijk mee te vallen.

Op ongeveer dertig kilometer van de finish op Coll de Pal maakte Tom Pidcock een klein inschattingsfoutje met zijn rem. Daardoor schoot hij door en belandde de Britse renner van Team Pinarello-Q36.5 pardoes in een ravijn. Gelukkig bleek de schade achteraf mee te vallen voor hem, al had het zo maar anders kunnen aflopen.

'Leven verloren'

"Vandaag ben ik zeker een leven verloren", aldus de veelzeggende reactie van de kleine Pidcock in een story op zijn eigen Instagram, waarbij hij de beelden van zijn valpartij terugkijkt. “Ik was aan het drinken in de afdaling toen ik mijn remmen compleet verkeerd inschatte. Ik schoot voorbij de bocht en stortte in het ravijn."

Ondanks dat de beelden er vrij heftig uit zien, is de 26-jarige renner er naar eigen zeggen zonder kleerscheuren vanaf gekomen. “Het was net zo'n vreselijk ongeluk als je op tv ziet, maar ik heb heel veel geluk dat ik ongedeerd ben. Ik ben nog even langs gegaan voor een controle, maar ik denk dat het wel goed komt", licht hij over zijn status toe.

'Ninja-crasher'

Het had echter weinig gescheeld of niemand wist überhaupt waar Pidcock zich bevond. Hij viel in een stuk waar hij maar moeilijk te spotten was. "Ik heb geluk dat ik nog via de radio kon communiceren. Ik was ver van de weg en niemand wist dat ik daar was", meent hij daarover. "Ik beschouw mezelf als een ninja-crasher: met zestig km/u van een bergweg af en ik ben er redelijk goed vanaf gekomen", zegt Pidcock met een knipoog.

Klassement weg

Pidcock maakte niet alleen een duikeling in het ravijn, maar ook in het algemeen klassement, van plek twee naar ruim 29 minuten achterstand op leider Jonas Vingegaard. De Brit, die onder meer een overwinning in de Amstel Gold Race én Strade Bianche op zijn naam heeft alsmede één etappezege in de Tour de France, zal niet meer starten in de etappe op zaterdag. "Hij heeft verwondingen door zijn crash, met name schade aan zijn gewricht en banden van zijn rechterknie en ook aan zijn rechterpols", aldus teamarts Lorenz Emmert. "Verder onderzoek volgt in de komende dagen in het herstelproces."