Jonas Vingegaard heeft zonder problemen de eindzege in de Ronde van Catalonië veiliggesteld. In Barcelona kwam zijn leiderstrui geen moment in gevaar, terwijl Remco Evenepoel nog een uiterste poging deed om de slotrit naar zijn hand te zetten.

Op het lokale parcours met meerdere beklimmingen van de welbekende Montjuïc, de heuvel waarop ook het Olympisch Stadion ligt, lag het tempo vanaf het begin hoog. De korte rondes en steile stroken zorgden voor een nerveus koersverloop, waarin het peloton steeds verder uit elkaar werd getrokken en renners elkaar continu onder druk zetten.

Ritzege voor Remco Evenepoel blijft uit

Vooral Evenepoel liet zich nadrukkelijk zien. Op de derde passage van de Montjuïc trok hij stevig door en dunde hij het peloton flink uit. In zijn jacht op ritwinst probeerde de Belg weg te komen, maar de concurrentie gaf geen krimp.

Daardoor draaide de etappe uit op een sprint van een uitgedund groepje. Daarin verraste Brady Gilmore vriend en vijand. De Australiër van NSN Cycling timede zijn sprint perfect en hield Dorian Godon, die deze ronde al twee etappes won, nipt achter zich. Voor Gilmore betekende het zijn eerste overwinning op WorldTour-nievau. Evenepoel sprintte nog naar de derde plaats, maar bleef opnieuw zonder zege achter.

Jonas Vingegaard in topvorm naar Giro

In het algemeen klassement kwam de eindzege van Jonas Vingegaard geen moment meer in gevaar. De Deen had vrijdag al de macht gegrepen met een ritzege en voegde daar een dag later opnieuw een overwinning aan toe, waardoor hij met een ruime voorsprong aan de slotrit begon.

Daarmee kroont Vingegaard zich voor het eerst tot winnaar van de Ronde van Catalonië. De Deen, die eerder al de Tour de France (2022 en 2023) en de Vuelta a España (2025) op zijn naam schreef, verkeert bovendien in uitstekende vorm. Twee weken geleden won hij ook al etappekoers Parijs-Nice, wat zijn sterke seizoensstart nog eens onderstreept. Met het oog op zijn debuut in de Giro d’Italia lijkt hij precies op tijd in topvorm te verkeren.

Valpartijen overschaduwen Ronde van Catalonië

De ronde werd echter niet alleen bepaald door sportieve prestaties. Zo zorgde een zware val van Tom Pidcock voor flink wat schrik in het peloton. De Brit stortte tijdens een afdaling in een ravijn na een inschattingsfout met zijn rem, maar kwam wonder boven wonder zonder zware blessures weg.

"Vandaag ben ik zeker een leven verloren", schreef Pidcock later veelzeggend op sociale media. Ondanks de heftige beelden hield hij geen ernstige schade over aan de crash, al moest hij de ronde wel verlaten en speelde hij geen rol meer in het klassement.