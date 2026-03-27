De harde valpartij van Debora Silvestri in Milaan-Sanremo staat bij menig wielerliefhebber nog in het geheugen gegrift. De Italiaanse werd na haar klap direct naar het ziekenhuis gebracht waar het naar omstandigheden beter leek te gaan. Inmiddels mag ze zelfs alweer uitkijken naar haar terugkeer naar huis.

Tijdens de afdaling van de legendarische Cipressa in Milaan-Sanremo Donne reed de ongelukkige Silvestri met hoge snelheid richting een groep al gevallen rensters. Daardoor werd de Italiaanse de vangrails in geslingerd om vervolgens hard naar beneden te vallen en op het asfalt terecht te komen. Daar bleef ze enige tijd roerloos liggen, alvorens ze naar het ziekenhuis werd gebracht.

Ziekenhuis

Inmiddels ligt de 27-jarige renster nog altijd in het ziekenhuis. Wel gaat het naar omstandigheden wat beter met de pechvogel. "De pijn is nog steeds hevig, maar ik voel me beter. De eerste dagen na de val waren enorm zwaar; ik kon mijn bed niet uitkomen en ademde met behulp van zuurstof. Gisteren ben ik voor het eerst uit bed gekomen en heb ik een paar stapjes gezet. De pijn, vooral in mijn borst, is nog steeds hevig, maar ik ben aan het herstellen", zo licht Silvestri haar situatie toe, in gesprek met L'Arena.

"Ik herinner mijn val tot op zekere hoogte", vervolgt de atlete van het Spaanse Laboral Kutxa Team. "We reden op een steile afdaling en gaven alles. Er was een valpartij vooraan en een paar van mijn teamgenoten vielen. Ik had geen ruimte meer om ze te ontwijken, waardoor ik naast de weg terechtkwam, voorbij de vangrail. Het gebeurde allemaal in een oogwenk. Toen ik wakker werd, realiseerde ik me dat ik er nog steeds lag."

Beelden terugkijken

Om te zien wat er nou precies gebeurde, heeft Silvestri de gruwelijke beelden van zichzelf wel teruggekeken. "Maar dat was zeker niet makkelijk om te zien", meent de Italiaanse daarover. "Het was een schokkende val, ik vloog letterlijk door de lucht. Ik heb enorm veel geluk gehad met hoe het is afgelopen."

Een extra saillant detail is dat het voor Silvestri nota bene haar debuut was in een wielermonument. "Ik had me helemaal voorbereid om aan te vallen. Maar toen kwam de val." Ondanks haar zware verwondingen hoopt de renster snel weer een klassieker te kunnen rijden.

Terugkeer

Wanneer Silvestri precies terugkeert is nog onduidelijk. "Het is nog te vroeg om dat te zeggen. Ik kan nog geen datum prikken voor wanneer ik weer ga trainen. Er is geen haast, maar ik weet zeker dat ik met dezelfde vastberadenheid als altijd weer aan de slag ga." Het ziekenhuis mag ze zaterdag gelukkig verlaten. "Het uitzicht hier is de moeite waard, maar thuis heb ik het beter", besluit ze.