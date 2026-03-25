Remco Evenepoel heeft woensdag een ritzege in de Ronde van Catalonië op een bizarre manier aan zijn neus voorbij zien gaan. De Belg ging op 500 meter van de eindmeet onderuit, waardoor Dorian Godon de etappe wist te winnen.

De 29-jarige Fransman Godon van Ineos Grenadiers was in de derde rit na 160 kilometer de snelste in de sprint in Vila-seca. De ontsnapte Remco Evenepoel viel op 500 meter van de streep. De Britten Ethan Vernon en Noah Hobbs eindigden op de tweede en derde plaats. Godon won maandag ook de eerste rit.

Evenepoel reed weg uit het peloton met 28 kilometer te gaan. De Belg kreeg Jonas Vingegaard mee, maar de Deen nam lange tijd niet of nauwelijks over. Evenepoel viel op onverklaarbare wijze, waarna het peloton ook Vingegaard inrekende.

🚴🇪🇸 | Ongelooflijk! Remco Evenepoel valt in de laatste kilometer... Dat geeft Dorian Godon de kans om zijn tweede ritzege te boeken in de Ronde van Catalonië! 🇫🇷😎



'Ik weet niet wat er gebeurde'

"Ik weet eerlijk gezegd niet wat er gebeurde", zei Vingegaard over de val van Evenepoel bij Eurosport. "Hij ging opeens over zijn stuur. Ik hoop dat hij oké is en morgen verder kan. Het zag er echt heel gek uit. Ik wilde daarna geen gebruikmaken van de situatie en besloot op het peloton te wachten."

Jay Vine

De Australiër Jay Vine stapte na een valpartij af. De renner van UAE Team Emirates maakte in de Ronde van Catalonië zijn rentree na een polsbreuk, die hij in januari opliep na een botsing met een kangoeroe in de Tour Down Under.

Donderdag staat een lastige bergrit met finish bergop in het skigebied Vallter 2000 op het programma. De Ronde van Catalonië duurt tot en met zondag.

Dylan Groenewegen

Waar de Belgische Evenepoel onderuit ging, was er voor de Nederlandse Dylan Groenewegen wel succes. De sprinter van Unibet Rose Rockets heeft woensdag de eerste editie van de Ronde van Brugge gewonnen. De Nederlander was in de sprint te sterk voor de Belg Jasper Philipsen. Het is de eerste WorldTour-zege voor de Unibet Rose Rockets, de wielerploeg van oud-renner en youtuber Bas Tietema.