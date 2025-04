Concurrentie trekt pijnlijke conclusie na dominante zege Tadej Pogacar: 'Zijn geen stap dichterbij gekomen'

Tadej Pogacar pakte zondag met veel overtuiging de zege in de Ronde van Vlaanderen. De concurrentie kwam er niet aan te pas en daarom trekken de andere renners een pijnlijke conclusie. Als Pogacar aan de start staat, moet je blij zijn met een tweede plek.

Lidl-Trek deed het in Vlaanderen uitstekend. Met twee renners in de finale lukte het de ploeg om Mads Pedersen te lanceren naar een tweede plek. De Deen versloeg Wout van Aert en Mathieu van der Poel in een sprint. Teamgenoot Daan Hoole was achteraf dan ook blij met de slimme tactiek van zijn team in de finale. Toch heeft hij een kanttekening.

Hoole ziet ook dat er op de Sloveense winnaar simpelweg geen maat staat. "Tadej, hoe hij rijdt… hij zit gewoon op een heel ander niveau dan de rest. We zijn vandaag geen stap dichterbij hem gekomen. Wij moeten als ploeg op dit moment gewoon blij zijn met hoe we hebben gereden, we zijn met twee renners in de finale gekomen. Daar hebben we een paar jaar op moeten wachten", zo vertelt Hoole tegen Wielerflits.

'Echt bizar'

In het slot van de race vertrok Hoole vanuit het peloton richting de kopgroep. Daar moest hij als springplank fungeren voor Pedersen, totdat hij Van der Poel en Pogacar als een komeet voorbij zag schieten. "'Het ging best goed, eigenlijk. Ik kon goed volgen in die groep waar ik in zat, maar toen zag ik Mathieu en Pogi langskomen. Dat is wel... andere snelheid, ja. En hoe vaak ze dat zo kunnen, dat is echt bizar."

Volgens Hoole is er maar een juist woord voor een renner als Pogacar. "Hij is wel een fenomeen, natuurlijk. Toen ik na de Koppenberg moest dicht rijden, overkookte ik. Dan is het klaar. Maar die mannen kunnen dat vijf of ze keer doen. Hij wordt niet moe. Indrukwekkend."