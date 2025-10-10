Kévin Vauquelin maakt de overstap van Arkea-B&B Hotels naar INEOS Grenadiers. Dat maakt de ploeg bekend via de officiële kanalen. Vauquelin gaat daar samenwerken met een andere Tourrevelatie Thymen Arensman.

Vauquelin maakte dit jaar veel indruk tijdens de Tour de France. De thuisrijder maakte grote indruk door zijn top 10-klassering tot Parijs vol te houden en vaak met de besten mee bergop te kunnen. In 2024 won Vauquelin al eens een etappe in de Franse rittenkoers. De 24-jarige klimmer werd eerder ook al tweede in de Ronde van Zwitserland en de Waalse Pijl. Nu sluit Vauquelin dus aan bij INEOS-Grenadiers, waardoor hij voor het eerst voor een ploeg buiten Frankrijk zal rijden.

Bij INEOS-Grenadiers gaat Vauquelin samenwerken met een andere uitblinker van de afgelopen Tour de France: Thymen Arensman. De Nederlander sleepte deze editie twee etappezeges binnen voor zijn ploeg en daarmee was hij de succesvolste renner van INEOS. Vauquelin en Arensman moeten vooral tijdens de rittenkoersen en de klassiekers samen gaan werken om zeges voor de ploeg binnen te halen.

'Ik ben ontzettend trots'

Vauquelin heeft al een aantal succesvolle jaren als renner achter de rug, maar bij INEOS gaat hij voor nog meer succes. "Voor mij is het een logische volgende stap in mijn carrière om mijn ontwikkeling voort te zetten en een nieuwe horizon te verkennen. Ik heb nu twee keer de Tour de France gedaan en dat was echt een emotionele rollercoaster. Ik weet dat ik nog veel om te ontdekken heb, maar ik ga elke dag mijn best doen om beter te worden."

De 24-jarige Vauquelin brengt niet alleen een hoop talent en ervaring mee naar INEOS, hij heeft ook een grote fanschare. "Ik had me dat nooit kunnen voorstellen. Met sommige etappes hoorde ik gewoon een piep in mijn oor omdat ik mijn naam zo vaak hoorde. Ik zag zelfs mijn gezicht op een luchtballon. Ik probeer er echt van te genieten, maar ik wil ook dichtbij mezelf blijven. Het maakt mij trots en het motiveert me een hoop."