Daan Hoole reageert 'vol emotie' na tijdritzege in Giro d'Italia: 'Het is krankzinnig'

Nederlandse wielrenner Daan Hoole heeft dinsdag de individuele tijrit in de Giro d'Italia gewonnen. Een prachtige prestatie voor de 26-jarige renner van Lidl-Trek, die na zijn zege vol emotie voor de camera verscheen.

"Ongelooflijk", begint Hoole bij Eurosport na zijn overwinning. "Ik besef het nog steeds niet. Ik zit vol emotie en wil zo veel mensen bedanken. Het is krankzinnig." Hij was de snelste in de etappe van Lucca naar Pisa met een tijd van 32.20.

De renner wist dat deze tijdrit zijn kans zou zijn op individueel succes. "Het was mijn doel om vandaag op mijn best te presteren en ik voelde me goed. Maar ik had nooit verwacht dat ik zou winnen. Ik ben zo blij."

Weersomstandigheden

Hoole kon profiteren van de weersomstandigheden. Veel topfavorieten moesten hun tijdrit op een nat wegdek afleggen. "Het maakte veel verschil dat het later op de middag begon te regenen. Maar ik ben wel trots dat ik Joshua Tarling kon verslaan in dezelfde omstandigheden." De Brit, die eerder in deze Giro al een tijdrit won, was de grote favoriet voor deze etappe. "Het is een bizar gevoel."

Deze overwinning kan nog grote gevolgen hebben voor het vervolg van zijn carrière. "Een etappezege in de Giro is wel heel speciaal. Ik ben heel erg blij. Ik wil mijn team bedanken, mijn ouders, mijn broer... Iedereen. Ik weet niet wat ik moet zeggen."

Voor Hoole is het de eerste etappezege in een grote wielerronde. De Nederlander won dit jaar eerder met zijn ploeg de ploegentijdrit in de Ronde van Valencia. Het is naast zijn nationale titel tijdrijden zijn tweede individuele zege bij de profs.

Opvolger Tom Dumoulin

Een Nederlandse tijdritwinnaar in de Giro is bijzonder. Hoole is de eerste die een individuele tijdrit wint in de koers sinds Tom Dumoulin in 2018. Een jaar eerder won hij in het eindklassement van de koers. In die editie won hij ook een tijdrit, net als Nederlander Jos van Emden. Dumoulin won ook een tijdrit in 2016.