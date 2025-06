Danny van Poppel is de winnaar geworden van het NK wielrennen op de weg in Ede. De eindsprint mondde zich uit in een spannende ontknoping tussen Van Poppel en Olav Kooij, waardoor het een fotofinish werd. "Ik had dit nooit verwacht," reageerde de wielrenner van Red Bull-BORA-hansgrohe na afloop tegenover de NOS. Eerder zaterdag won Lorena Wiebes bij de vrouwen.

Met nog 22 kilometer te gaan ondernamen Tim van Dijke en Mike Teunissen een aanval en slaagden erin een voorsprong van vijftien seconden op te bouwen. Kooij en Casper van Uden zetten vervolgens de achtervolging in. De kopgroep groeide langzaam aan, terwijl het peloton steeds dichterbij kwam.

'Heb ik hem?'

Met nog vijf kilometer te gaan plaatste Bauke Mollema een aanval, maar de poging van de wielrenner van Lidl-Trek strandde al gauw. Na Mollema probeerde ook Martijn Rasenberg het, waarna de strijd zich uitmondde in een eindsprint tussen Kooij en Danny van Poppel. Het tweetal kwam vrijwel gelijk over de eindstreep, waardoor ze niet direct wisten wie er gewonnen had. Het werd een fotofinish in het voordeel van Van Poppel. "Heb ik hem?", vroeg hij direct na afloop aan de NOS.

Lorena Wiebes winnaar bij de vrouwen

Eerder zaterdag was Lorena Wiebes, net als zes jaar geleden de snelste in de massasprint bij het NK bij de vrouwen. De sprintster van SD Worx-Protime gold als de favoriet en maakte die rol waar. Charlotte Kool werd tweede en Nienke Veenhoven eindigde als derde.

Visma-Lease a Bike probeerde een massasprint te voorkomen door herhaaldelijk aan te vallen. Marianne Vos was een van de rensters die het probeerde, maar haar poging had geen resultaat. Ook Demi Vollering (FDJ-Suez) ging in de aanval, eerst kort samen met haar zeven jaar jongere zus Bodine en daarna even solo. Beide wielrensters raakten daarna betrokken bij een valpartij. Alhoewel ze hun weg vervolgden, had Vos wel duidelijk last had van de val. Toen de massasprint van start ging, bleek favoriet Wiebes duidelijk de sterkste.